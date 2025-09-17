Пережила рак, но умерла от укуса насекомого: наследницу греческой династии миллионеров нашли мертвой в своей постели

Греческое судоходное сообщество всколыхнуло трагическое известие: 30-летнюю Мариссу Лаймос, дочь судовладельца Диамантиса Лаймоса и его жены Бесси, нашли мертвой в ее квартире в Лондоне. Молодая женщина, которая недавно победила рак молочной железы, умерла, по предварительным данным, из-за осложнений после укуса насекомого.

Семья и друзья описывают событие как шокирующее и непредсказуемое. Как пишет местное медиа Mono News, Бесси Лаймос сообщила, что Марисса "ушла без видимой причины, после укуса насекомого". По ее словам, дочь испытывала зуд и дискомфорт, обращалась к врачам, принимала антибиотики, но, к сожалению, больше не проснулась.

Обстоятельства трагедии

Марисса начала испытывать симптомы недомогания еще примерно 8 сентября 2025 года. У нее появились лихорадка, головокружение, зуд и слабость. Сначала вызвали врача на дом, который назначил антибиотики и парацетамол. Однако ее состояние не улучшилось, и через несколько дней девушку перевезли каретой скорой помощи в лондонскую больницу.

По словам семьи, Мариссу осмотрели только медсестры, а врач не назначил госпитализацию. Она вернулась домой в тот же вечер. На следующий день экономка нашла ее мертвой в постели. Возможной причиной называют токсический шок из-за укуса насекомого, однако официальное вскрытие еще не завершено.

Жизнь Мариссы Лаймос

Марисса Лаймос занималась театром, любила искусство и принимала активное участие в культурных проектах. Недавно она поставила собственную версию "Ромео и Джульетты" в Лондоне и планировала новые постановки.

Ее мать, Бесси Лаймос, называет дочь "источником вдохновения и силы", которая помогла семье преодолеть тяжелые моменты борьбы с болезнью. "В наши самые тяжелые моменты именно ты своим оптимизмом давала нам силы бороться вместе с тобой", – писала она в обращении, посвященном Марисси.

Марисса также имела опыт работы в международном бизнесе и моде. Она сотрудничала с известными брендами, среди которых Sonia Rykiel и John Galliano, а затем основала собственную компанию Rainbow Wave, которая представляла международные бренды британским розничным торговцам.

Семья Лаймос и их судоходное наследие

Семья Лаймос – одна из самых известных судоходных династий Греции. Ее корни уходят в XVIII век: предки эмигрировали из региона Мани на остров Хиос, сменили фамилию на Лаймос и начали семейный бизнес в судоходстве.

В 1905 году капитан Христос М. Лаймос был совладельцем парохода "Мариетта Ралли", который стал первым судном, принадлежавшим семье из Ойнусеса. С тех пор Лаймосы активно развивали свой флот, который сегодня включает десятки судов в собственности разных ветвей семьи.

Среди наиболее известных родственников – Михалис Лемос, который в рейтинге Forbes 2024 занял 29-ю позицию среди 50 самых богатых греческих судовладельцев мира. Его компания CM Lemos управляет 16 судами, а стоимость автопарка превышает $1,1 млрд.

Диамантис Лаймос, отец Мариссы, продолжает семейное дело судоходства, сочетая бизнес с социальной и культурной активностью в Лондоне и Афинах.

