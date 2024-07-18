Педикюр всегда того же цвета. 70-летняя супермодель Кристи Бринкли, недавно снявшаяся в купальнике, раскрыла секрет привлекательности

Американская модель Кристи Бринкли поделилась простым секретом, помогающим ей чувствовать себя привлекательной и уверенной. 77-летняя звезда рассказала, что всегда делает красный педикюр, меняя только оттенки яркого лака.

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Тайны хорошего внешнего вида знаменитость раскрыла во время съемок для модного журнала, позируя в купальнике и открытых платьях, пишет Daily Mail. Она отметила, что для повышения уровня самоуверенности необходимо прекратить искать недостатки.

"Когда я наношу немного макияжа или даже когда смотрю в свой Instagram, я убеждаюсь, что мои "розовые очки" сняты, потому что мне не нужно чрезмерно обдумывать или критиковать каждый пустяк. У кого на это есть время?" – отметила американка.

Бывшая модель рассказала, что любит тратить время на декорирование ногтей, однако речь идет не о маникюре. Кристи Бринкли нравится проводить свободное время в своем саду, где она постоянно пачкает руки, поэтому меньше обращает внимание на их украшение. Но когда дело касается педикюра, это становится важной частью ее ухода: "Мне нравится тратить время, чтобы сделать себе ногти. Мои пальцы ног всегда красные. Оттенок красного меняется, а цвет никогда".

Особое внимание знаменитость посоветовала уделять использованию солнцезащитного крема, который будет оберегать от вредных лучей в жаркие дни. Важность этого элемента ухода она поняла после того, как ей диагностировали рак кожи.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристи Бринкли поделилась первыми фото после удаления рака кожи.

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