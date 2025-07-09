Отшельница София Ротару, которой писал песни Игорь Поклад, вышла на связь после смерти маэстро

Национальная легенда Украины София Ротару, которая с 2022 года ведет уединенный образ жизни и не появляется на публике, нарушила молчание, чтобы почтить память одного из самых известных композиторов Украины Игоря Поклада. Его не стало в возрасте 83 лет.

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Маэстро в свое время писал песни для Ротару, поэтому она не могла пройти мимо трагедии и опубликовала пост в Instagram. Короткой фразой и фото старого друга певица попрощалась с Покладом.

"Игорь Поклад. Светлая память", – написала артистка, добавив эмодзи в виде сложенных в молитвенном жесте рук. Свое сообщение она дополнила фотографией композитора.

Для Ротару Поклад написал музыку к песням "Світку зелений мій", "Краю мій лелечий", "Тече вода" и "Хай щастить!"

Также их связывает интересная история, которую рассказала OBOZ.UA жена легендарного композитора: "Он никогда не писал для кого-то конкретного. Во многих интервью так и говорил: мы писали песню и отпускали ее в жизнь. Единственное, для кого писал персонально, – для Нины Матвиенко. И, кстати, чтобы вы знали, песню "Чарівна скрипка", которую знаменитой сделала сама Нина Митрофановна, изначально адресовалась Софии Ротару. Но Нина пришла, послушала и сказала, что песню не отдаст: "Это я буду петь!"

Напомним, что Нина Митрофановна ушла в мир иной в 2023 году. Жизнь народной артистки унесла онкология.

Как ранее писал OBOZ.UA, Игорь Поклад оставил после себя не только сотни бессмертных песен, но и жизненную историю, достойную романа. Лауреат Шевченковской премии в последние годы жизни боролся с болезнями, пережил оккупацию, потерял часть старых друзей и нашел новых – настоящих.

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