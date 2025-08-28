Дочь Николая Мозгового назвала двух очень популярных артисток, которые отказались петь хиты легендарного композитора-песенника

Дочь народного артиста Украины Николая Мозгового, который отошел в мир иной 30 июля 2010 года, Елена Мозговая, раскрыла, что далеко не все отечественные звезды соглашаются участвовать в концертах памяти ее легендарного отца. По словам продюсера, ни разу треки композитора-песенника не исполняли Джамала и Злата Огневич.

Как объяснила Елена Мозговая, у них с артистками или возникали проблемы с графиками, или же не совпадали видения выступлений. Об этом она рассказала в интервью Алине Доротюк.

"У меня в голове складывается какая-то картинка, и я прямо слышу, как бы эту песню спели какая-то исполнительница или исполнитель. Я предлагаю. Например, с Джамалой мы никак не сделаем какую-то историю. То она не может, то еще что-то. Ни разу еще не было ее. В этом году опять накладка со Златой Огневич. В прошлом году она заболела и, к сожалению, не смогла быть, а в этом году немножко перепутали песни. Она думала, что поет "Грай, музико моя". На самом деле я ей дала другую песню. Словом, не будет в этом году Златы", – поделилась продюсер.

Как отметила Елена Мозговая, на сцену с композицией "Грай, музико моя" выйдет Тина Кароль. Дочь легендарного композитора создала для артистки невероятную постановку, в которую вложила некоторые смыслы. Особенностью выступления станет то, что Кароль будто бы споет в дуэте с Николаем Мозговым, ведь продюсер нашла архивную запись его голоса и добавила на музыку.

Кстати, по словам Елены Мозговой, исполнители соглашаются участвовать в концертах памяти абсолютно бесплатно. В большинстве случаев артисты даже за собственный счет делают аранжировку треков.

"Но я контролирую всегда этот процесс, потому что мне важно, как это будет. Мне важно даже, во что они будут одеты. Было у нас несколько вариантов, когда мне не нравилось, как это выглядело. Это было давно, но сейчас я почти на 100% все контролирую", – добавила Елена Мозговая.

