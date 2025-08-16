Оксана Забужко появилась на публике с новой прической: как менялась писательница за последние четыре года. Фото

Украинская писательница Оксана Забужко пришла на эфир Апостроф TV в новом образе, который существенно отличается от всех предыдущих. Поэтесса поэкспериментировала с внешностью и предстала перед камерой с короткой стрижкой, которая хорошо подчеркивает ее черты лица.

Видео дня

Интересной особенностью прически литературоведа является то, что небольшие русые пряди формируются в аккуратные кудри. OBOZ.UA предлагает вспомнить, как менялась Оксана Забужко в течение последних четырех лет. У нее всегда было отличное чувство стиля, поэтому каждый раз она отдавала предпочтение образам, которые ей очень подходят.

Стоит отметить, что 64-летняя поэтесса не впервые выбирает для себя короткую прическу. В 2021-м она уже появлялась на публике со смелой стрижкой. Однако тогда пряди литературоведа были окрашены в глубокий шоколадный цвет.

Со временем Оксана Забужко решила отрастить свои волосы. В августе 2023 года пряди писательницы были длиной чуть выше ее плеч. Кстати, отказалась она и от темного оттенка волос, отдав предпочтение светло-русому цвету.

Долгое время литературовед придерживалась более-менее одинакового стиля. В сентябре прошлого года Забужко появилась на интервью с волнистыми русыми прядями.

А вот в конце 2024-го поэтесса все же решилась на изменения. Она немного уменьшила длину своих волос и добавила интересного акцента благодаря челке. Кроме того, литературовед отдала предпочтение более смелому светлому оттенку прядей.

В мае этого года Оксана Забужко снова поэкспериментировала с внешностью. Писательница появилась на публике с трендовым боб-каре. К тому же она сменила прямую челку на более модный вариант, зачесав ее по бокам.

