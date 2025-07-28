Врио министра культуры и стратегических коммуникаций назначили Бережную: чем она известна

Кабинет министров Украины 28 июля назначил Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности (врио) министра культуры и стратегических коммуникаций. Отмечается, что она является опытным управленцем с "сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами".

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Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она написала, что во время трансформации министерства важно сохранить его управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом.

"Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом... Главная задача – обеспечить надлежащее финансирование украинской культуры в условиях войны. Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы", – отметила премьер.

По словам Свириденко, Бережная показала результаты, работая на этих направлениях в Минэкономики. Она имеет большой опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве, в частности как комиссар Украины на EXPO-2025 в Японии.

"Рассчитываем на сплоченную работу команды министерства. Особенно важно, что рядом остается команда – Галина Григоренко, Анастасия Бондар и другие профильные заместители. Я благодарна им за профессионализм", – написала глава правительства.

Что известно о Татьяне Бережной

Ранее Бережная занимала должность заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. На нее она была назначена 17 июня 2022 года.

Образование

Высшее образование чиновница получила в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где получила степень бакалавра по направлению подготовки "Право" и степень магистра по специальности "Правоведение".

Также она училась в Украинской школе политических студий, в Аспен Институт Киев на программе "Ценности и общество" и Киевской школе экономики по направлению "Специалист по вопросам взаимодействия с властью (GR)". В 2025 году окончила программу Школы Стратегического Архитектора при Киево-Могилянской Бизнес-Школе (KMBS), получив квалификацию по направлению "Управление и администрирование".

Карьера

Татьяна Бережная имеет более 10 лет стажа в адвокатской деятельности. С 2011 года работала в Адвокатском объединении "Юридическая фирма "Василь Кисиль и Партнеры". В 2017 году получила свидетельство на право на занятие адвокатской деятельностью.

В 2017–2021 годах включена Международным юридическим справочником Chambers Europe в перечень рекомендованных юристов Украины в сфере налогообложения, в частности в налоговых спорах. Включена ресурсом Best Lawyers в перечень ведущих юристов Украины в сфере налогообложения в 2021–2022 годах.

В Министерстве экономики Бережная отвечала за разработку и реализацию политики в сфере труда и занятости. Среди ее задач – реформирование трудовой сферы, создание рабочих мест, борьба с безработицей, интеграция ветеранов в рынок труда и предпринимательство, изменение философии украинцев по трудоустройству, преодоление гендерного разрыва в оплате труда и возвращение вынужденных мигрантов из-за рубежа.

Также она координировала разработку предложений и реализацию принятых решений по формированию и реализации государственной политики по вопросам сотрудничества Украины с ЕС в сфере экономики и торговли, политики интеграции национальной экономики в мировую экономику, сотрудничества со Всемирной торговой организацией, стратегии развития экспорта Украины.

В 2025 году Бережная – Генеральный комиссар от Украины на ЭКСПО 2025 в Осаке, Япония. Ответственная за представление Украины и реализацию национального павильона.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинский институт национальной памяти по назначению Кабинета министров возглавил Александр Алферов. Это украинский историк, теле- и радиоведущий, который после полномасштабного вторжения присоединился в ряды Сил обороны и был демобилизован в мае этого года (как многодетный отец).

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