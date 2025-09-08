Объявлены победители MTV Video Music Awards 2025: кто стал "артистом года" и получил больше всего наград. Список
В ночь с воскресенья, 7 сентября, на понедельник, 8 сентября, в нью-йоркской UBS Arena состоялась 41-я церемония вручения премии MTV Video Music Awards. Главные звезды мировой сцены собрались, чтобы отметить самые успешные клипы, альбомы и творческие прорывы года. Ведущим вечера стал LL Cool J, а сцена менялась от грандиозных постановок до камерных попурри легенд.
В этом году лидером по количеству номинаций и главной триумфаторкой стала Леди Гага. Она получила "Артистку года" и сразу несколько технических наград, а ее совместная работа с Бруно Марсом Die With a Smile стала "Лучшим сотрудничеством". Об этом сообщает People.
Ариана Гранде отпраздновала победу в категориях "Видео года" и "Лучшая поп-музыка" за сингл Brighter Days Ahead, тогда как ROSÉ и Бруно Марс получили "Песню года" за APT. BLACKPINK признали "Лучшей группой", а LISA взяла трофей за K-pop. Почетные награды получили Мэрайя Кэри ("Передовое видео"), Рики Мартин ("Латинская икона") и Баста Раймс ("Рок-н-ролльный провидец").
Главные победы
- Артист года – Леди Гага
- Видео года – Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
- Песня года – ROSÉ & Bruno Mars, APT
- Лучшее сотрудничество – Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile
- Лучшая поп-музыка – Ариана Гранде, Brighter Days Ahead
- Лучшая группа – BLACKPINK
- Лучший хип-хоп – Doechii, Anxiety
- Лучший R&B – Мэрайя Кэри, Type Dangerous
- Лучшая альтернатива – sombr, back to friends
- Лучший рок – Coldplay, All My Love
- Лучшая латино – Шакира, Soltera
- Лучшая хореография – Doechii, Anxiety
- Лучшие визуальные эффекты – Сабрина Карпентер, Menchild
- Песня лета – Тейт МакРей, Just Keep Watching (из фильма "Формула-1")
Атмосфера шоу
Сцену UBS Arena украсили выступления Сабрины Карпентер, Doechii, Тейта МакРея, Джей Балвина и Поста Малоуна. Мэрайя Кэри отметила свою премию Video Vanguard попурри хитов – Fantasy, We Belong Together и Obsessed. Рики Мартин покорил зал Livin' La Vida Loca перед вручением награды Latin Icon. Баста Раймс в сопровождении Spliff Star напомнил о "золотой эре" хип-хопа.
Особое внимание публики привлекла Леди Гага: после короткой речи о силе искусства она объявила, что возвращается на свой концерт в Madison Square Garden, оставив за собой наибольшее количество трофеев вечера.
