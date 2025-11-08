О чем 'холостяк' Цимбалюк общается с ChatGPT: элитные часы, iPhone 17 Pro и правила украинского языка

Недавно украинский актер и главный герой романтического реалити "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк стал участником YouTube-проекта NABARI, где должен был выполнить довольно интересное задание. Звезда продемонстрировал все свои диалоги с ChatGPT.

35-летний артист задавал искусственному интеллекту довольно разнообразные вопросы: от правил украинского языка до стоимости элитных часов. На такую интересную коммуникацию знаменитости с ChatGPT обратили внимание пользователи соцсети X.

Одним из самых новых запросов от Тараса Цимбалюка была цена на швейцарские часы Rolex Daytona. В Украине стоимость аксессуара варьируется от $17 600 до $110 000.

Похоже, актер задавал этот вопрос ChatGPT не просто так. В первом выпуске "Холостяка 14" Цимбалюк дополнил свой образ часами от Rolex, однако другой серии – GMT-Master II 126711CHNR. Аксессуар стоит более 18 тысяч евро.

Хотел узнать звезда и подробную информацию о новых iPhone 17 Pro Max. Он просил у ChatGPT показать презентацию смартфона, а также найти его стоимость, которая сейчас составляет более 72 тысяч гривен.

Не обошлось в диалоге Тараса Цимбалюка с ChatGPT и без вопросов о правилах украинского языка. "Холостяк" интересовался как правильно писать "на добраніч", а также хотел узнать значение слов "здоба" и "сублимация".

Были запросы и на медицинскую тематику. Тарас Цимбалюк расспросил у искусственного интеллекта о действии препарата "Нимесил" и смысле такого понятия как "когнитивный диссонанс".

