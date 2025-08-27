УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Надо вводить экзамен по языку". Фронтмен группы "ТНМК" выступил за радикальную украинизацию

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
1 минута
549
'Надо вводить экзамен по языку'. Фронтмен группы 'ТНМК' выступил за радикальную украинизацию

Музыкант Олег Михайлюта (Фагот) высказался относительно процесса украинизации в стране. По его словам, ранее он поддерживал постепенный, мягкий подход перехода на украинский, но полномасштабное вторжение РФ все изменило.

Видео дня

Певец предложил кардинальный подход к украинизации. "Раньше я был за мягкую украинизацию, но полномасштабное вторжение изменило все, – рассказал он в интервью OBOZ.UA. – Я понял, что если продолжать заниматься только мягкой украинизацией, можно не успеть, потому что "ноль" приближается быстрее, чем люди осознают, что надо отказываться от всего русского".

"Надо вводить экзамен по языку". Фронтмен группы "ТНМК" выступил за радикальную украинизацию

"Споры в сети по этому поводу меня очень раздражают, – продолжает Фагот. – Как еще доказать, что все русское разрушает? Что еще надо объяснить, чтобы люди поняли? Переезжают в какие-то другие страны – учат язык, а внутри малороссы упираются. Я по-другому их назвать не могу". Фагот выступает за более жесткие меры: "Считаю, что надо вводить экзамен на знание украинского языка и культуры и предоставлять право голоса только тем, кто его сдаст".

Фагот также вспомнил о своем опыте дублирования фильмов. Так сложилось, что он дублировал главного героя в голливудской картине, которая первой переводилась на украинский: это вторые "Пираты Карибского моря". Первая часть тогда шла в кинотеатрах еще на русском. "Тогда мы наслушались скепсиса: мол, "это не пойдет", "зачем начинать". Но я всегда повторяю выражение: "А нам свое делать". И еще часто говорю фразу, которую уже давно хочу напечатать на футболке: "Никогда не останавливайся, потому что даже бешеная собака не может обос*ять движущийся поезд". Так и произошло: сначала все говорили, что не стоит, а через месяц-два, полгода – подобные разговоры исчезли. Люди начали привыкать, подсознательно впитывать украинский на слух и возвращаться к своим корням".

Полное интервью с Фаготом читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!