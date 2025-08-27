'Надо вводить экзамен по языку'. Фронтмен группы 'ТНМК' выступил за радикальную украинизацию

Музыкант Олег Михайлюта (Фагот) высказался относительно процесса украинизации в стране. По его словам, ранее он поддерживал постепенный, мягкий подход перехода на украинский, но полномасштабное вторжение РФ все изменило.

Видео дня

Певец предложил кардинальный подход к украинизации. "Раньше я был за мягкую украинизацию, но полномасштабное вторжение изменило все, – рассказал он в интервью OBOZ.UA. – Я понял, что если продолжать заниматься только мягкой украинизацией, можно не успеть, потому что "ноль" приближается быстрее, чем люди осознают, что надо отказываться от всего русского".

"Споры в сети по этому поводу меня очень раздражают, – продолжает Фагот. – Как еще доказать, что все русское разрушает? Что еще надо объяснить, чтобы люди поняли? Переезжают в какие-то другие страны – учат язык, а внутри малороссы упираются. Я по-другому их назвать не могу". Фагот выступает за более жесткие меры: "Считаю, что надо вводить экзамен на знание украинского языка и культуры и предоставлять право голоса только тем, кто его сдаст".

Фагот также вспомнил о своем опыте дублирования фильмов. Так сложилось, что он дублировал главного героя в голливудской картине, которая первой переводилась на украинский: это вторые "Пираты Карибского моря". Первая часть тогда шла в кинотеатрах еще на русском. "Тогда мы наслушались скепсиса: мол, "это не пойдет", "зачем начинать". Но я всегда повторяю выражение: "А нам свое делать". И еще часто говорю фразу, которую уже давно хочу напечатать на футболке: "Никогда не останавливайся, потому что даже бешеная собака не может обос*ять движущийся поезд". Так и произошло: сначала все говорили, что не стоит, а через месяц-два, полгода – подобные разговоры исчезли. Люди начали привыкать, подсознательно впитывать украинский на слух и возвращаться к своим корням".

Полное интервью с Фаготом читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!