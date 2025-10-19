Евгений Клопотенко впервые рассекретил свою девушку: как шеф-повар комментировал слухи о романе с мужчинами и готов ли к детям

Украинский кулинар, ресторатор и телеведущий Евгений Клопотенко впервые показал публике свою возлюбленную. Пара вместе уже девять месяцев.

В заметке в Instagram 38-летний шеф-повар опубликовал совместное фото с девушкой по имени Екатерина, которую держит за руку. Особой подписью Клопотенко впервые официально подтвердил свои отношения.

"Катерина. Мы уже 3+3+3 месяцев вместе и, мне кажется, теперь вы будете видеть нас чаще. Хотите за нас выпить – выпейте. Хотите поесть – готовьте/кушайте украинское", – написал повар.

Комментарии под публикацией сразу наполнились искренними поздравлениями:

"Какие хорошенькие! Счастья вам и любви".

"Вы очень похожи! Поздравляю обоих! Пусть еще будет много-много вместе 3+3+3+3+3+... без конца-края".

"Счастлива за вас. Обнимаю вас обоих. Счастья".

"Наконец-то... Евгений, бесконечно рада за вас! Желаю, чтобы так бок о бок вы шли вместе много-много лет! Катерина очень красивая, и вы хорошая пара!"

"Ну наконец-то! Котики".

"А ведь какие красивенные вместе!"

"Ну какие же вы кайфовые! Желаю излучать друг в друга побольше взаимности и вулканических оргазмов от всего, что делаете вместе".

Фолловеры также рассекретили Instagram-аккаунт избранницы Клопотенко, которая в своем профиле тоже поделилась совместным фото с шефом с подписью: "Быть собой с тобой".

О Екатерине Воскресенской известно немного. Она не имеет отношения к шоу-бизнесу и не стремится к публичности.

Еще в сентябре Евгений Клопотенко признавался, что состоит в отношениях, но тогда не раскрывал никаких подробностей. Теперь же он не исключает, что в будущем может пойти под венец с Екатериной.

Ранее в интервью "Люкс ФМ" Клопотенко откровенно отвечал на слухи о возможном романе с мужчинами. Он признал, что в прошлом пробовал поцелуй с парнем, но романтического влечения к мужчинам не имеет.

"Мне нравятся мужчины: мужчины красивые, и девушки красивые. Романтических отношений с мужчинами не было, потому что я на самом деле только открывал свою сексуальность. Позволять себе быть тем, кем ты хочешь, это очень трудно, во-первых. Во-вторых, к мужчинам должна быть какая-то тяга и желание. У меня нет к мужчинам тяги и желания. Я когда-то целовался с парнем, для того, чтобы понять, как это оно. Но меня это не возбуждает, у меня нет такого огня внутри", – объяснил он.

Клопотенко также поделился своим видением отношений и будущего отцовства. По его словам, он готов к детям и хочет, чтобы они были рождены естественным путем, а не усыновлением. В то же время шеф-повар не спешит с официальным бракосочетанием, ведь считает, что главное – это гармония и взаимопонимание в паре, а не форма отношений.

"Я не очень много вижу успешных кейсов, где люди поженились и счастливы. Не могу сказать, что я хочу жениться, но точно искать человека, с которым друг другу делать приятно – это кайф", – подытожил он.

