Новый портрет Кейт Миддлтон на обложке журнала смутил поклонников королевской семьи. Фото

Портрет принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на обложке журнала Tatler смутил поклонников королевской семьи. Они выразили мнение, что картина не похожа на оригинальное фото, с которого была срисована.

Как пишет Mirror, герцогиню выбрали для обложки, чтобы почтить ее "силу и мужество". Изобразить принцессу взяла на себя смелость британско-замбийская художница Ханна Узор.

Она вдохновилась видеообращением Кейт Миддлтон, в котором супруга принца Уильяма рассказала о своей борьбе с раком. Однако для портрета выбрали кадр, сделанный двумя годами ранее во время государственного визита Виндзоров в Южную Африку.

В тот день принцесса в белом вечернем платье Jenny Packham в пол с накидкой и блестящими деталями на плечах позировала в своей любимой диадеме. Образ завершила синяя лента.

Именно по этим характерным признакам пользователи узнали принцессу, но к другим частям портрета у них возникли вопросы. В комментариях подчеркнули, что художница не смогла воспроизвести черты Кейт Миддлтон на рисунке, а общая картина получилась довольно мрачной.

По словам художницы, Кейт на обложке журнала, окруженная зелено-голубым фоном – это отсылка к цвету глаз принцессы, а также ее любимому занятию – гребли.

"Она действительно соответствует своей роли – она была рождена для этого. Она ведет себя с таким достоинством, элегантностью и грацией", – высказалась Ханна Узор.

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно, когда Кейт Миддлтон сможет вернуться к своим публичным обязанностям и чем она займется после прохождения курса химиотерапии.

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