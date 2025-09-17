Новой 'Мисс Беларусь' стала украинка: в зале сидел Лукашенко, участницы позировали в футболках с его цитатами. Фото

В Минске состоялся финал конкурса "Мисс Беларусь 2025", который в этом году приобрел особую политическую тональность. Главным зрителем действа стал диктатор Александр Лукашенко, а организаторы сделали акцент на идеологии: участницы выходили на сцену в футболках с цитатами главы государства. Среди них – высказывания о том, что "женщины – самое эффективное дипломатическое оружие", "назначение женщины – украшать мир" и "белорусские женщины – настоящие труженицы".

Несмотря на этот контекст, главной звездой вечера стала 18-летняя украинка Елена Кучерук. Она родилась в Донецке, но последние 11 лет живет в Беларуси. Девушка не ожидала победы и призналась, что уже собрала чемоданы, чтобы возвращаться домой после конкурса. Однако именно ее имя прозвучало со сцены, и теперь Кучерук носит титул самой красивой девушки страны.

"Я не считала себя самой красивой. Каждая девушка особенная, и каждая по-своему прекрасна", – поделилась победительница.

История семьи победительницы и жизни в Беларуси

Елена Кучерук выросла в простой семье. Ее мама работает в социальной сфере, старшая сестра – реабилитолог. Детство Елены прошло на Донбассе, но когда ей было семь лет, мама решила остаться в Беларуси после очередной поездки к бабушке в Полоцкий район.

"Мама поняла, что не хочет рисковать детьми, и мы остались здесь. А папа остался в Донецке", – рассказала победительница.

Относительно своего будущего Кучерук говорит, что хочет завершить обучение, поступить в вуз и продолжить заниматься музыкой. "Я хочу оставаться собой. Да, у меня есть титул, но я обычный человек. Мое сердце сейчас свободно. Думаю, мне еще рано об отношениях", – сказала "Мисс Беларусь".

Конкурс как политическая сцена

Событие, которое должно было стать праздником красоты, все больше превращается в показательное шоу в Беларуси. В финале участвовали девушки, которые ранее уже появлялись рядом с Лукашенко на государственных мероприятиях: от возложения цветов 9 мая до культурных фестивалей и спортивных матчей.

Среди них – студентка-психолог Дарья Базилева, которая участвовала в государственных церемониях в Гомеле, будущий адвокат Виталия Жамко, посещавшая хоккейные матчи Лукашенко, или Екатерина Трикоза, которая работала в службе протокола Совета Республики. В списке также оказались прокурор Стефания Козлович и будущий хирург Анна Бычко, которую видели на VIP-трибуне парада 9 мая.

