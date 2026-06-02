Ночь в укрытии и прилеты рядом: звезды показали, как пережили одну из самых страшных ночей в Киеве

В ночь на 2 июня страна-агрессор Россия в очередной раз нанесла террористический массированный удар по Киеву. В столице раздавались громкие взрывы, поэтому чтобы уберечь свои жизни, жители города прятались в укрытиях или на станциях метрополитена. После ужасной ночи звезды украинского шоу-бизнеса вышли на связь и показали, как пережили российскую атаку Киева, в частности, не сдерживая эмоций, обратились к оккупантам.

Кто-то из знаменитостей подчеркнул, что теперь ненавидит страну-агрессора еще больше, чем раньше, тогда как другие желали врагу пережить те же ужасы, что и украинцы. Об одной из самых страшных ночей они высказались в социальных сетях.

Ведущая Маша Ефросинина вместе с сыном Александром решили переждать опасность на одной из станций столичного метро. Она показала кадры, где лежит с мальчиком на полу, и написала: "Контрасты жизни, которых мы не просили. Страшно открывать новости".

Семья шоумена Анатолия Анатолича пряталась от ночной российской атаки в коридоре. Знаменитость обнародовал фотографию, на которой видно, что его дети были вынуждены спать между двух стен, ведь на улице раздавались громкие взрывы.

"Россия, ненавижу вас. И, кажется, еще сильнее. Хотя, куда уж сильнее", – написал ведущий.

Провела ночь в укрытии и певица Надежда Дорофеева. Артистка поделилась кадром из убежища, на который добавила короткую, но красноречивую надпись: "Вот это ночка. Киев" и оставила смайлик разбитого сердца.

В свою очередь жена телеведущего Григория Решетника – Кристина Решетник – резко обратилась к россиянам и пожелала, чтобы их настигла карма.

"Ужас просто. Желаю, чтобы на болотах тоже слышали такие звуки над головами", – написала знаменитость.

Особенно страшной эта ночь стала и для музыкального обозревателя Романа Бутурлакина. Как поделился журналист, неподалеку от его дома произошел вражеский прилет, в результате которого возник сильный пожар, который даже отражался на стене квартиры.

Ведущая Леся Никитюк вместе с маленьким сыном укрывалась от российского обстрела в убежище. Звезда поделилась фотографией, на которой она сидит в теплом халате и с волнением смотрит на малыша.

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг применил дроны и различные типы ракет, а удар пришелся в основном на Подольский, Оболонский, Шевченковский, Дарницкий, Соломенский, Голосеевский и Святошинский районы столицы. К сожалению, есть погибшие и раненые.

