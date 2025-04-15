Неузнаваемый Джонни Депп примерил на себя новую роль: как изменился актер, который много лет был изгоем в Голливуде

После длительного периода медийного скандала и судебных баталий с бывшей супругой Эмбер Херд, Джонни Депп официально возвращается в Голливуд. Его новая роль – в триллере Day Drinker ("Пьяница"), который сейчас снимает компания Lionsgate.

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Впервые после длительного молчания актера увидели на съемочной площадке – и его вид действительно изменен: седая борода, длинные волосы и деловой костюм. Как отмечает Variety, Депп в новом амплуа – загадочный гость на яхте, прячущий немало тайн.

Фильм снимает Марк Уэбб, режиссер известных лент "500 дней лета" и "Белоснежка". Роль барменки на роскошной частной яхте исполняет Медлин Клайн, звезда подросткового хита "Внешние отмели". По сюжету ее героиня знакомится с таинственным мужчиной, которого играет Депп, пытающийся убежать от прошлого. Впоследствии оба оказываются в центре преступной интриги, связанной с героиней в исполнении Пенелопы Крус – опасной и харизматичной преступницей.

Самая большая интрига вокруг фильма – это не только новый персонаж Деппа, но сам факт его участия в большом голливудском проекте. После обвинений в домашнем насилии со стороны Эмбер Херд в 2018 году актер потерял ряд важных ролей, в том числе образ Гриндевальда во франшизе "Фантастические звери". Его репутация была разрушена, а карьера оказалась на паузе.

Однако в 2022 году суд признал Херд виновной в клевете. Решение о компенсации в 15 миллионов долларов в пользу Деппа стало для многих символическим актом справедливости. В течение всей судебной тяжбы актер появился лишь в одном художественном фильме – "Жанна Дюбарри" французского режиссера Майвенна, где сыграл Людовика XV. Эта лента открывала Каннский кинофестиваль 2023 года и имела успех в Европе, однако в США вышла очень ограниченным прокатом.

Day Drinker – первая крупная американская лента, в которой Депп возвращается к зрителю в роли звезды кино. В заявлении к прессе режиссер Марк Уэбб отметил, что "восторжен командой" и считает новую историю "жесткой, драйвовой и насыщенной психологической глубиной".

Ожидается, что фильм выйдет в 2026 году. В настоящее время дата премьеры не объявлена, но, учитывая высокий интерес к камбеку Деппа, Day Drinker уже называют одним из самых ожидаемых триллеров в следующем году.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер фильма "Пираты Карибского моря" анонсировал продолжение франшизы, однако в этот раз без Джонни Деппа в главной роли. Он пояснил, что планирует две новые части франшизы, и команда уже активно над ними работает.

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