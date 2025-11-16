Netflix выдвинул ультиматум Меган Маркл после массовых скандалов: жена принца Гарри уже готовит 'план Б', чтобы не остаться без денег

Руководство Netflix обратилось к Меган Маркл с четким требованием – улучшить собственный публичный имидж после волны негатива, который в последнее время сопровождает каждый ее проект. В компании отмечают: следующий год станет для жены принца Гарри определяющим, ведь от ее репутации будет зависеть и будущее контракта, и показатели нового лайфстайл-бренда As Ever.

Видео дня

Как пишет Express, по данным источников в Голливуде, Меган Маркл уже согласилась на ряд появлений в новых фильмах и телешоу именно как приглашенная звезда. Цель – увеличить узнаваемость бренда и вернуть себе доверие аудитории.

Одну из таких эпизодических ролей герцогиня недавно сыграла в романтической комедии "Близкие личные друзья" (Close Personal Friends) от Netflix и MGM, где снимаются Лили Коллинз и Бри Ларсон.

В WME, агентстве, курирующем ее карьеру, подтверждают: это только начало масштабной кампании. Меган рассматривает десятки предложений – от участия в ток-шоу до появлений в "дружеских" проектах, которые помогут продвигать As Ever. Агентство уже отклонило часть ролей, намекая, что герцогиня стремится позиционировать себя как влиятельного инфлюенсера и предпринимателя, а не как актрису, возвращающуюся в профессию.

Параллельно Netflix активно развивает свое офлайн-направление – сеть развлекательных центров Netflix House, где планируют представить и кулинарное шоу Маркл. По условиям соглашения она и принц Гарри должны лично участвовать в промокампаниях.

Несмотря на противоречивые рейтинги предыдущих проектов, согенеральный директор Netflix Тед Сарандос публично поддержал герцогиню, заявив, что ее влияние "до сих пор недооценивают".

Однако на фоне этих процессов в медиа ходят слухи о другом стратегическом шаге Меган Маркл – возможном переходе в Amazon после серии неудач и критики. Голливудские инсайдеры утверждают, что герцогиня "профессионально бегает" за Джеффом Безосом, поскольку именно его компания готова финансировать новые проекты без особых ограничений. Факт того, что Меган снялась в фильме Amazon MGM Studios, лишь усилил эти разговоры.

В Disney также подтверждают, что в кругах индустрии активно обсуждают сближение Маркл и Безоса. По их мнению, герцогиня ищет альтернативные источники финансирования и влиятельных партнеров, ведь конкуренция между платформами обостряется, а ее репутационные риски растут.

В WME комментируют это более сдержанно: говорят, что герцогиня "четко контролирует собственную карьеру" и сознательно выстраивает стратегию сразу с двумя медиагигантами – Netflix и Amazon. В студии отмечают: недооценивать ее – ошибка, ведь Маркл "точно знает, куда движется".

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл затравили в сети из-за "испорченного" печенья и ржавого противня. Больше всего обсуждали не само печенье, а видео, на котором из-под тарелки выползает насекомое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!