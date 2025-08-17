Меган Маркл затравили в сети из-за 'испорченного' печенья и ржавого противня: что произошло

Попытка Меган Маркл продемонстрировать свои кулинарные способности обернулась для нее настоящей волной насмешек и критики. Герцогиня Сассекская показала в Instagram выпечку собственного бренда As Ever – песочное печенье с фруктовой пастой и цветочной посыпкой. Однако вместо восторга пользователи заметили детали, которые испортили всю презентацию. Больше всего обсуждали не само печенье, а видео, на котором из-под тарелки выползает насекомое.

Скандальные кадры быстро разлетелись по сети. В ролике, опубликованном в InstaStories бренда, видно, как маленькое черное насекомое пробирается между печеньем, украшенным сухоцветами.

"Видите, как насекомое ползает по печенью? Увеличьте видео. Фу!", – написал один из пользователей X, пишет Radaronline. Другие отмечали, что такой случай является неприемлемым для публичного человека, который продвигает собственный продукт. "Фуууу! Наверное, это те отвратительные, неизвестного происхождения сухие цветы", – возмущались в комментариях.

Дополнительным поводом для критики стала демонстрация выпечки на ржавом и загрязненном противне. Даже поклонники Маркл признали, что форма для запекания была "слишком грязной", чтобы использовать ее для фото. "Я никогда не видел кулинарной программы, где "шеф-повар" использует старый, загрязненный противень для презентации", – отметил один из пользователей. Другой саркастически добавил: "Этот противень выглядит отвратительно, и это свидетельствует о ее неосведомленности в кулинарии".

Критики не обошли вниманием и само поведение герцогини. На одном из видео она макает печенье в чай, откусывает его, а затем кладет обратно на общую тарелку. "Кто, черт возьми, макает печенье, откусывает кусок и кладет его обратно на тарелку? Даже детей учат не класть обратно еду, которая была во рту", – написали в сети.

Впрочем, сама герцогиня никак не отреагировала на волну критики. Более того, в подписи к публикации команда As Ever описала печенье как "идеальный вариант для чаепития в любое время", подчеркнув, что бренд всегда ищет творческие сочетания вкусов.

