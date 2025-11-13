Несуществующая певица впервые в истории попала в чарт Billboard: откуда взялась Xania Monet и как она за два месяца заработала более $3 млн

Впервые за всю историю существования американского радиочарта Billboard в него попала певица, которой не существует в реальной жизни. Исполнительница Xania Monet, созданная искусственным интеллектом, оказалась на 30 строчке в хит-параде Adult R&B Airplay.

Соответствующую информацию сообщило медиа Oddity Central. Достичь такого успеха Xania Monet удалось благодаря композиции How Was I Supposed to Know?, которую включали в эфирах 15 из 57 радиостанций, формирующих рейтинг Adult R&B Airplay.

Откуда взялась ИИ-артистка

Xania Monet – это проект поэтессы и автора песен из Миссисипи, США, Телиши "Никки" Джонс. Женщина самостоятельно пишет стихи, а затем использует ИИ-платформу Suno, чтобы превратить их в музыкальные композиции. Как отмечает Джонс, Xania Monet помогает донести до мира работы, вдохновленные ее жизненным опытом.

"Мы использовали ИИ для совершенствования нашего искусства. Мы самостоятельно создали R&B-музыку и тексты, основанные на настоящем жизненном опыте и уроках. ИИ помог нам воплотить это в реальность и донести его до мира. Но искусство и смыслы полностью человеческие", – отметил менеджер несуществующей артистки.

Успех Xania Monet

На YouTube-канале ИИ-певицы можно увидеть, что она начала выпускать композиции два месяца назад. Однако достичь успеха ей удалось лишь благодаря новому треку How Was I Supposed to Know? Сначала он завирусился на платформе TikTok, а затем попал в чарт Billboard. С момента дебюта Xania Monet выпустила уже 44 песни.

Работа ИИ-исполнительницы имеет и коммерческий успех. Компания звукозаписи Hallwood Media обратила внимание на стремительный рост популярности Xania Monet, поэтому заключила с ее разработчицей контракт на 3 миллиона долларов.

