"Недостижимый" рекорд Гиннеса наконец побит: как выглядит мужчина с наибольшим количеством татуировок. Фото до и после трансформации

Канадец Джереми Скофилд, известный в сети как Эфемирал Реми (Ephemeral Remy), вошел в Книгу рекордов Гиннеса как человек с наибольшим количеством татуировок. Он побил "недостижимый" рекорд своего предшественника Лаки Даймонда Рича (настоящее имя – Грегори Пол Макларен).

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Как указано на сайте Guinness World Records, более 90% кожи Джереми Скофилда покрыто татуировками. На его тело нанесено около 40 слоев краски, а рисунки на некоторых участках закрашивали чернилами по 100 раз.

Джереми Скофилд, который ранее работал шеф-поваром, а сейчас управляет тату-салонами и компанией в сфере социальных медиа, начал свой путь к рекорду с небольшой татуировки. Он набил имя сына на внутренней стороне левого предплечья, а позже всерьез увлекся боди-артом.

"Честно говоря, я никогда не планировал установить мировой рекорд в этой области, но моя страсть к самому процессу работы привела меня к этому. Примерно в 2019–2020 годах люди начали спрашивать меня, есть ли у меня мировой рекорд по количеству слоев татуировок. Где-то к 2022 году я уже знал, что да, ведь не было никаких сведений о каком-либо другом живом человеке, который бы сравнялся со мной или превзошел меня", – поделился рекордсмен.

Сейчас на теле канадца почти не осталось свободных участков кожи, однако это вовсе не означает, что он завершил создание своего боди-арта. Джереми Скофилд до сих пор делает татуировки два или три раза в неделю. Рекордсмен провел более 1000 часов в салонах, а над рисунками на его теле работали 40 мастеров.

"Практически все, что мы сделали с моим телом, раньше считалось невозможным. До появления моих видеоблогов на эту тему не существовало ни одной публичной базы данных о каких-либо подобных методах наслоения краски, а все, что было, – окутано тайной и закрыто от широкого доступа. С момента публичного освещения этого подхода я вдохновил других мастеров и клиентов по всему миру попробовать это самостоятельно", – рассказал канадец.

Если присмотреться к татуировкам Джереми Скофилда, можно увидеть изображения роз, морских существ, демонов, собаки в смокинге, а на его торсе – глаз. Этот рисунок имеет для мужчины особое значение, ведь он нарисовал его еще в детстве, а вот во взрослом возрасте отдал мастеру для доработки. У Скофилда есть татуировки даже на паху и внутренней части ягодиц.

Как рассказал рекордсмен, когда он идет по улице, в основном слышит кучу хороших слов о своих татуировках, тогда как в социальных сетях ситуация иная: "В интернете я получаю много положительных отзывов, но также немало оскорблений, негатива и даже угроз убийства. Это печальный признак нашего времени. К счастью, в реальной жизни, когда я нахожусь на публике, ничего подобного не происходит и, скорее всего, никогда не произойдет".

Люди из окружения Джереми Скофилда также поддерживают его в таких экспериментах с внешностью. По словам канадца, он всегда был "странным парнем" из-за причудливых причесок, пирсинга на лице и нестандартного стиля одежды, поэтому близкие часто уже и не замечают очередные изменения в его облике.

Что интересно, представители Книги рекордов Гиннеса обратили внимание на Джереми Скофилда благодаря Лаки Даймонду Ричу. Он считает, что должен передать канадцу "титул" человека с наибольшим количеством татуировок, поскольку у него меньше рисунков на теле. Однако эксперты считают, что они могут в некотором роде разделить рекорд, ведь у Скофилда наибольшее количество слоев татуировок, а у Даймонда Рича 100% тела покрыто специальной краской.

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