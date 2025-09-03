Не включайте '3 сентября': осенняя подборка украинских песен, которые заставят забыть о русском шансоне

Россия в течение многих лет влияла на культуру Украины и последовательно "втыкала когти" в отечественную индустрию музыки. Так длительное время хитом осени в нашем государстве был трек шансонье из страны-агрессора Михаила Шуфутинского – "3 сентября". Однако в репертуаре украинских артистов есть множество композиций, которые уверенно отодвигают песню россиянина на задний план.

Видео дня

Даже самый привередливый слушатель сможет найти среди музыкальных работ звезд отечественного шоу-бизнеса именно тот трек, который придется ему по душе и погрузит в атмосферу прохладного времени года. OBOZ.UA подготовил шесть песен, которые могут пополнить ваш осенний плейлист.

Один в каноэ – "Осень"

Благодаря этой спокойной и несколько грустной композиции инди-группа прекрасно передала атмосферу дождливого времени года. Несколько меланхоличная мелодия гитары в сочетании со звонким голосом исполнительницы завораживает уже с первой секунды прослушивания.

Иво Бобул – "Осінній сад"

Душевная композиция рассказывает о прошедших годах, которые уже никогда не удастся вернуть. Трек появился в репертуаре Иво Бобула еще в 2013 году, а бешеной популярности обрел в 2022-м. Под известные строки песни начали снимать большое количество видео в соцсетях, сделав ее своеобразным "символом" прихода осени.

Наталья Могилевская – "У Києві осінь"

Сначала эта композиция звучала на русском языке. Текст трека для Натальи Могилевской написал экс-солист группы "Четыре короля" Борис Таршис, однако в 2019 году, в честь Дня Независимости, она перевела ее на соловьиный.

Плач Иеремии – "Вона"

Песня была написана еще в 1989 году Константином Москальцом, однако популярность получила в исполнении группы "Плач Иеремии". Трек идеально подойдет для прохладных осенних вечеров, когда возникает несколько меланхоличное настроение.

Владимир Ивасюк – "Залишені квіти"

Композицию можно назвать настоящей вневременной классикой, которая, кажется, никогда не потеряет актуальности. Владимир Ивасюк лично написал чувственные слова композиции в 1967 году, а музыку создал Валерий Громцев. Песня звучала в исполнении солиста ансамбля "Карпаты" Леонида Пащенко, София Ротару и, конечно, Ивасюка.

Мотор'Ролла – "Осінь жовто-сіра"

Эта композиция точно должна быть в плейлисте фанатов энергичной музыки и ритмичных мотивов. Группа презентовала трек в далеком 2005 году как часть альбома "...шо кому не ясно?".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что лидер культовой группы U2 спел под аккомпанемент воина-кобзаря и заслуженного артиста Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!