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Названы 10 участников Детского Евровидения 2024, которые получили шанс стать финалистами

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Названы 10 участников Детского Евровидения 2024, которые получили шанс стать финалистами

"Суспільне" объявило топ-10 юных артистов Нацотбора на Детское Евровидение 2024, которые будут бороться за место в финале. Пятнадцать детей соревновались между собой в хореографических навыках, сдав соответствующий экзамен.

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За всем процессом – от репетиций до экспертного совета и объявлений результатов – можно было проследить во время третьего выпуска музыкального реалити-шоу "Щоденники Дитячого Євробачення". В ходе трансляции сообщили имена "счастливой десятки".

Кто попал в десятку лучших:

  1. Анастасия Белибова. 13 лет, г. Южноукраинск, Николаевская область;
  2. Ангелина Глогусь. 12 лет, г. Тернополь;
  3. Мария Близнец. 9 лет, г. Мукачево, Закарпатская область;
  4. Анна Дойна (Anna Doyna). 14 лет, г. Киев;
  5. Злата Иванов. 10 лет, г. Одесса;
  6. Вероника Коган. 11 лет, Харьковская область;
  7. Илья Коновченко (ILKO). 12 лет, родом из Харькова;
  8. Артём Котенко. 12 лет, г. Ахтырка, Сумская область;
  9. София Нерсесян. 8 лет, г. Киев;
  10. Всеволод Скрима. 12 лет, Запорожская область.
Названы 10 участников Детского Евровидения 2024, которые получили шанс стать финалистами
Названы 10 участников Детского Евровидения 2024, которые получили шанс стать финалистами

"Под руководством звездного хореографа Даниила Демехина и режиссера и креативного продюсера Нацотбора Евгения Кота, дети готовили групповые выступления, демонстрируя не только вокальные, но и танцевальные способности. Звездные наставники TAYANNA, Michelle Andrade и Евгений Хмара внимательно следили за каждым движением, оценивая не только техническое мастерство, но способность передать эмоции через танец. Вместе с ними за выступлениями следили музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова и сонграйтер Евгений Триплов", – сообщает "Суспільне".

Названы 10 участников Детского Евровидения 2024, которые получили шанс стать финалистами
Названы 10 участников Детского Евровидения 2024, которые получили шанс стать финалистами

Что известно о Детском Евровидении 2024

По правилам шоу 15 участников лонг-листа должны были принять участие в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Там дети могут улучшить свои навыки по вокалу, актерскому мастерству и хореографии. В результате сданных экзаменов и соревнований в финал попадет только 6 участников. Следует отметить, что объявление этих детей состоится во время четвертого выпуска реалити-шоу в это воскресенье, 8 сентября.

Названы 10 участников Детского Евровидения 2024, которые получили шанс стать финалистами

После их объявления подготовкой выступлений будет заниматься певица Светлана Тарабарова и продюсер Евгений Триплов (оба будут готовить авторские песни) и хореограф Евгений Кот (отвечает за сценические постановки). Финал Нацотбора Детского Евровидения 2024 состоится в сентябре по аналогии классического Евровидения: в формате телевизионного концерта. Гранд-финалиста будут выбирать 3 члена жюри и зрители.

Известно, что международный конкурс этого года будет проходить в испанской столице – Мадриде.

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущими нынешнего Нацотбора на Детское Евровидение станут шоумен Тимур Мирошниченко и певица Анна Тринчер.

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