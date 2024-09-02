Названы 10 участников Детского Евровидения 2024, которые получили шанс стать финалистами

"Суспільне" объявило топ-10 юных артистов Нацотбора на Детское Евровидение 2024, которые будут бороться за место в финале. Пятнадцать детей соревновались между собой в хореографических навыках, сдав соответствующий экзамен.

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За всем процессом – от репетиций до экспертного совета и объявлений результатов – можно было проследить во время третьего выпуска музыкального реалити-шоу "Щоденники Дитячого Євробачення". В ходе трансляции сообщили имена "счастливой десятки".

Кто попал в десятку лучших:

Анастасия Белибова. 13 лет, г. Южноукраинск, Николаевская область; Ангелина Глогусь. 12 лет, г. Тернополь; Мария Близнец. 9 лет, г. Мукачево, Закарпатская область; Анна Дойна (Anna Doyna). 14 лет, г. Киев; Злата Иванов. 10 лет, г. Одесса; Вероника Коган. 11 лет, Харьковская область; Илья Коновченко (ILKO). 12 лет, родом из Харькова; Артём Котенко. 12 лет, г. Ахтырка, Сумская область; София Нерсесян. 8 лет, г. Киев; Всеволод Скрима. 12 лет, Запорожская область.

"Под руководством звездного хореографа Даниила Демехина и режиссера и креативного продюсера Нацотбора Евгения Кота, дети готовили групповые выступления, демонстрируя не только вокальные, но и танцевальные способности. Звездные наставники TAYANNA, Michelle Andrade и Евгений Хмара внимательно следили за каждым движением, оценивая не только техническое мастерство, но способность передать эмоции через танец. Вместе с ними за выступлениями следили музыкальная продюсер Нацотбора Светлана Тарабарова и сонграйтер Евгений Триплов", – сообщает "Суспільне".

Что известно о Детском Евровидении 2024

По правилам шоу 15 участников лонг-листа должны были принять участие в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Там дети могут улучшить свои навыки по вокалу, актерскому мастерству и хореографии. В результате сданных экзаменов и соревнований в финал попадет только 6 участников. Следует отметить, что объявление этих детей состоится во время четвертого выпуска реалити-шоу в это воскресенье, 8 сентября.

После их объявления подготовкой выступлений будет заниматься певица Светлана Тарабарова и продюсер Евгений Триплов (оба будут готовить авторские песни) и хореограф Евгений Кот (отвечает за сценические постановки). Финал Нацотбора Детского Евровидения 2024 состоится в сентябре по аналогии классического Евровидения: в формате телевизионного концерта. Гранд-финалиста будут выбирать 3 члена жюри и зрители.

Известно, что международный конкурс этого года будет проходить в испанской столице – Мадриде.

Ранее OBOZ.UA писал, что ведущими нынешнего Нацотбора на Детское Евровидение станут шоумен Тимур Мирошниченко и певица Анна Тринчер.

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