Нацотбор на Детское Евровидение: названа дата финала и имена ведущих

"Суспільне" объявило дату проведения Нацотбора на Детское Евровидение 2024 и назвало имена ведущих шоу. Представитель Украины на международном юношеском песенном конкурсе будет выбран во время финала 22 сентября в 18.00.

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Вести Нацотбор будут незаменимый ведущий Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко и певица Анна Тринчер, которых OBOZ.UA подтвердили еще 15 августа собственные источники. В частности, традиционно вести видеоблог будет Анна Тульева, пишет "Суспільне".

"Когда я сама участвовала в Детском Евровидении, не могла и представить, что моя мечта быть ведущей конкурса может осуществиться и когда-нибудь я буду стоять на этой сцене уже в другой роли, помогая пройти этот путь нашим юным талантам. Это невероятный опыт, который приносит не только радость, но и возможность снова ощутить ту атмосферу, которую я помню с детства", – поделилась эмоциями Анна Тринчер.

Где смотреть Нацотбор на Детское Евровидение 2024

Как отмечает источник, трансляция финала шоу будет проходить:

На телеканале и сайте Суспільне Культура;

на сайте junior.eurovision.ua;

на Facebook-странице "Євробачення Україна";

на YouTube-канале "Євробачення Україна".

Что известно о Детском Евровидении 2024 года

По правилам шоу 15 детей-участников лонг-листа должны принять участие в летней "звездной школе" на базе Дома звукозаписи Украинского Радио. Там они могут улучшить свои навыки по вокалу, актерскому мастерству и хореографии. В результате сданных экзаменов и соревнований в финал попадет только 6 участников. Следует отметить, что объявление этих детей состоится во время четвертого выпуска реалити-шоу в это воскресенье, 8 сентября. Как отмечает "Суспільне", 10 участников должны сдать экзамен с живого выступления под аккомпанемент и только 6 человек сможет пройти дальше.

После их объявления подготовкой выступлений будет заниматься певица Светлана Тарабарова и продюсер Евгений Триплов (оба будут готовить авторские песни) и хореограф Евгений Кот (отвечает за сценические постановки). Финал Нацотбора Детского Евровидения 2024 года состоится по аналогии классического Евровидения: в формате телевизионного концерта. Гранд-финалиста будут выбирать 3 члена жюри и зрители.

Нынешний международный конкурс состоится 16 ноября в испанской столице – Мадриде. Также стало известно об айдентике Детского Евровидения 2024 и его слогане. Шоу будут представлять акварельные цветы в фиолетово-оранжевой тематике. "Let's bloom" ("Давай цвести") – так звучит лозунг этого года.

В частности, организаторы также показали официальный макет сцены.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из юных участников "звездной школы" Нацотбора на Детское Евровидение может посоревноваться за место в финале. Всего было избрано 10 детей.

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