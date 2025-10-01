Настоящая украинская красота: как выглядят украинские супермодели, которые покоряют мировые подиумы. Фото

Украинские модели уже давно стали неотъемлемой частью европейской модной сцены. Каждый сезон их присутствие на подиумах ведущих брендов только растет, а новые имена все громче заявляют о себе на самых престижных показах.

Ярким подтверждением этого стали недавние показы в рамках Недели высокой моды сезона осень-зима 2025/26. OBOZ.UA продемонстрирует, как выглядят эти модели.

Не менее громким событием также стал юбилейный показ Armani Privé в Париже в январе этого года. Для Джорджио Армани это был особенный сезон – дизайнер представил свою 20-ю коллекцию haute couture. На подиум вместе со звездами мировой моды вышли шесть украинок, каждая из которых добавила шоу собственного шарма.

Вика Пармакова – Dolce & Gabbana

Анасофия Негруца – Schiaparelli, Saint Laurent

Иллюша Опаца – Balenciaga

Марина Нечипорук – Chanel

Стефания Куликова – Maison Margiela

Вера Бошкова – Zuhair Murad

Татьяна Марчук – Balenciaga

Анна Ушенко – Armani Privé

Мария База – Zuhair Murad

Юлия Безрядина – Viktor & Rolf

Карина Мазяр – Saint Laurent

Анна Савка – Armani Privé

Дарья Мальчук – Armani Privé

Дарья Швец – Armani Privé

Марьяна Гордийцак – Armani Privé

Екатерина Зуб – Armani Privé

