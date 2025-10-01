Настоящая украинская красота: как выглядят украинские супермодели, которые покоряют мировые подиумы. Фото
Украинские модели уже давно стали неотъемлемой частью европейской модной сцены. Каждый сезон их присутствие на подиумах ведущих брендов только растет, а новые имена все громче заявляют о себе на самых престижных показах.
Ярким подтверждением этого стали недавние показы в рамках Недели высокой моды сезона осень-зима 2025/26. OBOZ.UA продемонстрирует, как выглядят эти модели.
Не менее громким событием также стал юбилейный показ Armani Privé в Париже в январе этого года. Для Джорджио Армани это был особенный сезон – дизайнер представил свою 20-ю коллекцию haute couture. На подиум вместе со звездами мировой моды вышли шесть украинок, каждая из которых добавила шоу собственного шарма.
Вика Пармакова – Dolce & Gabbana
Анасофия Негруца – Schiaparelli, Saint Laurent
Иллюша Опаца – Balenciaga
Марина Нечипорук – Chanel
Стефания Куликова – Maison Margiela
Вера Бошкова – Zuhair Murad
Татьяна Марчук – Balenciaga
Анна Ушенко – Armani Privé
Мария База – Zuhair Murad
Юлия Безрядина – Viktor & Rolf
Карина Мазяр – Saint Laurent
Анна Савка – Armani Privé
Дарья Мальчук – Armani Privé
Дарья Швец – Armani Privé
Марьяна Гордийцак – Armani Privé
Екатерина Зуб – Armani Privé
Ранее OBOZ.UA писал, что бренд Хейли Бибер запятнал репутацию циничной рекламой с российской моделью и отпугнул покупателей из Украины. Участие россиянки в рекламе воспринимают как скрытую поддержку страны-агрессора во время войны.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!