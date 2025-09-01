'Кого волнует терроризм? Лучше купите нашу помаду'. Бренд Хейли Бибер очернил репутацию циничной рекламой и отпугнул покупателей из Украины

Американский косметический бренд Rhode, основанный Хейли Бибер, оказался в центре громкого скандала после запуска новой рекламной кампании. Ее лицом стала 25-летняя российская модель Анна Горяйнова, что вызвало волну возмущения среди потребителей, особенно из Украины.

В комментариях под постами в Instagram пользователи прямо заявляют, что участие россиянки в рекламе воспринимают как скрытую поддержку страны-агрессора во время войны. Главная претензия – деньги, выплаченные модели, через налоги в конечном итоге могут попадать в российский бюджет, из которого финансируется война.

"Вы пробили дно": реакция соцсетей

В соцсетях Rhode критикуют за циничность и безразличие к контексту. Украинские и иностранные пользователи оставляют сотни гневных комментариев, называя бренд "мертвым" и призывая к бойкоту. Среди комментариев:

"Дерьмо".

"Вы пробили дно".

"Российский террористический бренд".

"Что за фигня? Российская модель. Вы бы выбрали модель Третьего Рейха во время Второй мировой войны? Не думаю. Так почему сейчас это нормально?"

"Правда? Российская модель для вашего бренда? Не очень разумно. Честно говоря".

"Какова будет ваша следующая публикация, реклама с моделями Аль-Каиды?"

"Вы поддерживаете войну, вы поддерживаете убийства".

"Это та девушка, которая вкладывает свои налоги в дроны и ракеты, которые каждую ночь разрушают мою страну и убивают людей? Очень мило. Может, нам стоит попробовать твои дерзкие розовые румяна на трупах, чтобы они выглядели более изысканно, да?"

Некоторые даже иронизируют, что теперь косметику Rhode можно рекламировать слоганом "Кого волнует терроризм? Лучше купите нашу помаду".

Что известно о модели и позиции Бибер

Анна Горяйнова ранее сотрудничала с Zara, а в интервью российскому Marie Claire призналась, что именно Хейли Бибер лично выбрала ее для съемок. По словам модели, команда Rhode вдохновлялась ее личным Instagram и даже брала референсы с ее фото.

"Rhode забронировал меня через мое испанское агентство. Но до последнего момента я не знала, какой будет формат съемки – может, я буду снимать для них TikTok? Я поняла формат, когда приехала на съемку и увидела, что там было много косметики, большая съемочная группа, все приехали из Америки специально в Париж, чтобы снять меня. Уже в конце, когда мы пили шампанское, продюсеры рассказали мне, что Хейли нашла меня в соцсетях и сказала своей команде: "Классная девушка, давайте снимем ее", – рассказывала россиянка.

Rhode: что за бренд

Rhode – американский бренд, основанный в 2022 году. Его название происходит от второго имени Хейли Бибер – Роуд. Компания быстро обрела популярность благодаря блескам-тинтам и чехлам для телефонов со встроенным бальзамом для губ.

В июне 2025 года Rhode выкупила корпорация E.l.f. Beauty за около $1 млрд, однако Хейли Бибер осталась креативным директором. Несмотря на коммерческий успех, нынешняя рекламная кампания поставила бренд в крайне неудобное положение, однако по состоянию на сейчас предприятие не комментирует свой выбор модели.

