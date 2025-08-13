'Настоящая богиня!' Сеть поразила роскошная женщина из Одессы, которая в 47 лет выглядит максимум на 30

Новыми героинями видео украинского блогера Николаса Кармы, который известен благодаря рубрике "Сколько стоит ваш Look", стала компания четырех блондинок из Одессы. Они продемонстрировали свои стильные аутфиты, однако почти все внимание аудитории было приковано к 47-летней женщине. Дело в том, что она имеет непревзойденный внешний вид, поэтому большинство юзеров думали, что ей не более 30 лет.

Женщина вышла на вечернюю прогулку в эффектном образе, который прекрасно подчеркнул ее подтянутую фигуру. Соответствующий ролик интернет-деятель обнародовал на личной странице в Instagram.

47-летняя блондинка нарядилась в черный корсет стоимостью 300 гривен, который заказала из Китая. Столько же она отдала за мини-юбку с объемными пайетками, которая стала акцентным элементом аутфита.

Подписчики Николаса Кармы были приятно шокированы роскошным внешним видом женщины. В комментариях под роликом ее забросали комплиментами и отметили, что она ничем на уступает более молодым девушкам.

"В 47 лет выглядит максимум на 30".

"47 лет? Женщина не уступает молодежи! Браво! Ну и главное, это позитивная компания! Все красавицы!"

"Вау. Очень стильные девочки. Ну а эта дама, которой 47 лет, просто невероятна. Выглядит на 30".

"Девушка, которой 47, настоящая богиня. Это же большой труд над собой, чтобы так выглядеть в таком возрасте".

