Наздогнала карма: украинская журналистка рассказала о судьбе соседки в Ирпене, которая называла оккупантов 'братьями'

Тележурналистка Ирина Литвин-Комаровская поделилась историей из первых дней полномасштабного вторжения, когда ее семья была вынуждена покинуть Ирпень. Она рассказала не только о потере собственного дома, но и о трагической судьбе соседки, которая называла российских оккупантов "братьями".

По словам журналистки, их дом сгорел дотла во время контрнаступления ВСУ, но еще более жуткой стала история пожилой соседки, которая отказалась эвакуироваться. Об этом Ирина Литвин-Комаровская рассказала в интервью OBOZ.UA.

"У нас была старенькая соседка, которая отказалась выезжать. Она говорила, что не видит в оккупантах врагов: "Ну придут – это же братья", – рассказывает Ирина. – Я встречала и других людей с подобными мыслями. Власть сменится – и что с того? Они же ничего не сделают плохого. Но по иронии судьбы осколок ракеты, попавшей в наш дом, убил соседку прямо на пороге собственного дома. Тело пролежало почти две недели. Только после зачистки, когда ВСУ допустили туда Красный Крест, смогли забрать.".

"Это страшная история, – продолжает Ирина. – Незадолго до войны я разговаривала с ней, когда уже чувствовалось напряжение. Призналась: "Мне так тревожно". А она ответила: "Чего бояться? Это русские, они братья". Я так понимаю, что она этническая русская".

Литвин-Комаровская призналась, что потеря дома и всего имущества долго не давала ей покоя: "Мы прожили в Швеции около двух недель, когда поступила трагическая новость о нашем доме. Мы выехали из Ирпеня 2 марта, а уже через несколько дней туда зашли кадыровцы. Во время контрнаступления ВСУ в наш дом попал снаряд, и он сгорел дотла. Ни одно другое помещение рядом не пострадало так сильно: где-то выбило стекла, кое-где остались следы от пуль или обломков, но полностью разрушенным оказался только наш дом. А поскольку территория тогда еще находилась под оккупацией, никто пожар не тушил – все тлело двое суток. У нас был огнеупорный сейф, чтобы в случае опасности сохранить документы и деньги. Но даже он не выдержал – бумаги, которые там остались, обуглились. Температура и сила огня были настолько велики, что сейф не справился".

Особенно больно журналистке вспоминать вещи, которые невозможно восстановить: "В доме осталось столько ценного и неповторимого: не что-то вроде плазменных телевизоров, а то, что невозможно восстановить: семейные фото, первый зубик дочери, бирочка из роддома, детский веночек с первого праздника в садике. Когда мы ехали, я была уверена, что это ненадолго, что просто переждем в безопасном месте. Поэтому пришлось долго учиться принимать: Ира, твоей вины нет, ты не могла все предусмотреть. Со временем начала отпускать. Но честно скажу: даже теперь, спустя три с половиной года, меня порой накрывает".

Ирина Литвин-Комаровская – известная телеведущая, которую зрители помнят по программе "Доброе утро, Украина!" на ТРК "Эра" и "Спорт-репортер" на "Новом канале". С началом полномасштабной войны она вместе с дочкой нашла убежище в Швеции.

