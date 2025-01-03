'Нашли кому верить': финалистка 'Холостяка 13' намекнула на ложь 'Терена' и ответила, общается ли с ним сейчас

Анастасия Юзьвак, финалистка романтического реалити "Холостяк 13", главным героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько, намекнула на ложь военного. Таролог из Лондона, покинувшая проект на финальном этапе, не получив желаемого кольца, раскрыла неизвестные факты о шоу.

Видео дня

В частности, девушка отметила, что интим на "Холостяке" все же был, но не у нее. "(Секс. – Ред.) был, но не у меня. За время проекта у меня не было возможности даже на самоудовлетворение – 2 месяца аскезы", – говорится в Insta-stories участницы.

Ранее "Терен" заявлял, что интима во время съемок не было, ведь он не был столь близок ни с одной из девушек. Слова "холостяка" подтвердила победительница реалити Инна Белень. Избранница Будька объяснила, что у финалисток была возможность остаться с мужчиной без камер, благодаря чему ветеран и волонтер смогли провести время вместе. "И когда Саша спросил, идти ему или оставаться, я выбрала головой. Я послушалась. Поэтому секса на проекте не было", – рассказывала Белень.

На слова "холостяка" и конкурентки отреагировала Юзьвак. "Нашли кому верить", – написала Анастасия о признании "Терена". Кроме того, таролог назвала финальный выбор Будька "неискренним", ранее отметив, что на выбор общественного деятеля повлияли "некие внешние силы". Участница добавила, что сейчас не поддерживает связь с ветераном.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как финалистка "Холостяка 13" Анастасия Юзьвак попала в громкий скандал после шоу – в сети распространили видео, где девушка заявила, что ее "не интересуют украинцы". Кроме того, таролог прокомментировала свой проигрыш на проекте и призналась, какие на самом деле отношения были между ней и "холостяком". В свою очередь, победительница шоу Инна Белень, открыла занавес последнего свидания на реалити, когда она и Будько смогли остаться наедине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!