'Наши отношения можно развивать'. Елена Зеленская поделилась впечатлениями от встречи с Меланией Трамп

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, какие впечатления на нее произвела избранница президента США Дональда Трампа – Мелания Трамп – во время личной встречи в Нью-Йорке. Как поделилась общественный деятель, у нее остались очень приятные эмоции от их разговора.

Супруга украинского лидера Владимира Зеленского была знакома с первой леди США еще с 2019 года, однако пообщаться с глазу на глаз им удалось лишь на полях Генеральной ассамблеи ООН. Об этом она рассказала в интервью для ТСН.

"По моим ощущениям, встреча была теплой. Было приятно общаться. Это была наша первая встреча, когда мы могли поговорить тет-а-тет достаточно долго и никуда не спешили", – отметила общественный деятель.

По словам Елены Зеленской, она лично поблагодарила Меланию Трамп за письмо о судьбе украинских детей, которое та написала российскому диктатору Владимиру Путину. Первая леди Украины отметила, что эта тема их действительно объединяет.

"Она opinion-maker, человек, который притягивает внимание публики во всем мире. Нам нужны такие спикеры, которые говорят о болезненных для нас темах, для того, чтобы мир об этом не забывал", – высказалась супруга украинского президента.

Кроме того, по мнению Елены Зеленской, первая леди США "осведомлена во многих моментах", касающихся террористической войны РФ против Украины. Общественный деятель надеется, что компетентность Мелании Трамп в этой теме будет полезной для нашей страны.

"У меня общее ощущение, что наши отношения можно будет развивать. Мы с ней обе как первые леди являемся актерами дипломатии мягкой силы. Это дипломатия личных контактов, когда эмоции и симпатии играют большую роль. Я надеюсь, что в нашем случае мы сможем развить эти контакты", – сообщила Елена Зеленская.

Что известно о встрече первых леди

Елена Зеленская и Мелания Трамп провели личную встречу во время 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Основной темой их разговора была защита украинских детей, которые стали жертвами российской агрессии. Для первой леди Украины было очень ценно, что сердце жены Дональда Трампа "открыто к этой теме".

"Я верю в действенность мягкой силы, в человечность, сопереживание и способность менять реальность к лучшему. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь всем детям, которые в этом нуждаются", – отметила Елена Зеленская.

