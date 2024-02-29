'Наш козак!' Рэпера Snoop Dogg заметили с украшением в поддержку Украины. Фото

Всемирно известного американского рэпера Snoop Dogg заметили в украшении под названием Peace for Ukraine Necklace, которое переводится как "Ожерелье Мир для Украины". Патриотическую подвеску разработал украинский 3D-дизайнер Андрей Хромченко совместно с калифорнийским брендом King Ice.

Украшение изготовлено в виде золотого подсолнечника с синим лепестком. На сайте King Ice отмечается, что это символизирует украинский флаг.

Внутри цветка – символ мира, а на задней части украшения размещена гравировка: "Peace not war", то есть "Мир, а не война".

"Подсолнечник, национальный цветок Украины, стал общепризнанным символом сопротивления, единства и надежды против российского вторжения в страну. Это изделие представляет собой многослойный ледяной символ мира. Каждый лепесток индивидуально отлит с камнями, повторяющими органические формы, что придает невероятное количество деталей. Синий лепесток среди желтых символизирует украинский флаг. #StandWithUkraine", – объясняют в описании на сайте американского бренда.

Стоимость золотого патриотического подсолнечника – 5815 гривен.

Тем временем портал rap.ua обратил внимание, что украшение в поддержку Украины носит и Snoop Dogg. На его странице в Instagram можно найти немало фото и видео в подвеске с сине-желтым подсолнечником.

Украинские интернет-пользователи уже прозвали рэпера козаком, а некоторые даже украинизировали его имя, назвав Снупом Доггенко или Снупом Доггенчуком.

"Наш козак", – констатируют фаны.

Ранее OBOZ.UA писал, что роскошное колье покойной принцессы Дианы под названием "Лебединое озеро", которое она носила перед смертью, планируют выставить на аукцион в Нью-Йорке. Известно, что с 2008 года оно принадлежало семье украинцев. Они хотят передать часть вырученных средств на благотворительность, а именно – восстановление украинских городов, пострадавших от российского терроризма.

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