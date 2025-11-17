"Намного моложе своего возраста!" 69-летняя профессор в пончо за 2500 грн и с сумкой леопарда поразила сеть
Блогер Николас Карма, известный своими короткими интервью о стоимости образов прохожих, опубликовал видео, которое мгновенно стало вирусным. Его собеседницей на этот раз стала элегантная дама, чей возраст и внешний вид буквально ошеломили и самого блогера, и тысячи зрителей.
Видео появилось в TikTok Николаса Кармы. Во время традиционного разговора о цене наряда выяснилось, что женщина является профессором по акушерству и гинекологии и приехала на научно-практическую конференцию. Трогательный диалог начался с обсуждения ее стильных аксессуаров.
Какие цены назвала дама:
- "Леопардовая" сумка. Как рассказала профессор, эту сумку из натуральной кожи она приобрела в Африке около 20 лет назад за абсолютно символическую цену – 25 долларов (примерно 1000 грн). Блогер удивился, насколько хорошо она сохранилась.
- Обувь. Обувь, стилизованная под сумку, обошлась профессору недорого, до 30 долларов (около 1200 грн).
- Кепи. Аксессуар из США, стоил не более 20-25 долларов (около 800-1000 грн).
- Пончо. Изюминкой образа стало пончо кремового цвета. По словам профессора, оно "абсолютно недорогое" – ориентировочно 2500 гривен.
Таким образом, общая стоимость ключевых элементов образа составляет примерно 5700 гривен.
Настоящее удивление было, когда Николас Карма, пораженный ее утонченной манерой говорить и красотой, спросил профессора о ее возрасте:
"Сколько лет вы профессор? Потому что вы очень юная. Сколько вам лет?" – спросил блогер.
"Вы меня рассмешили, назвав юной. Мне 69", – ответила дама.
"69 лет?! Вы выглядите непревзойденно! Божественно, я вам клянусь", – эмоционально отреагировал Николас.
Комментарии под видео также взорвались восторгом. Украинцы не скупились на комплименты, отмечая не только внешний вид, но и внутреннюю красоту профессора:
- "Моднявая бабка".
- "Выглядит хорошо не на свои годы!"
- "Красавица! Стильная, радостная! Так держать!"
- "Приятная женщина, видимо, душа компании! Дай, Боже, долгих лет жизни в таком настроении".
- "Очаровательная госпожа профессор. Добра и счастья".
- "Профессор с чувством юмора".
- "От нее такая классная энергия".
- "Какая позитивная женщина".
- "Как мне понравилась дама!"
- "Какая позитивная и очень приятная дама".
- "Роскошная женщина. Просто невероятная".
- "Прекрасно выглядит дама для своего возраста!"
- "Я чем больше смотрю, тем меньше верю, что даме 69..."
- "Позитивная красавица".
