"Намного моложе своего возраста!" 69-летняя профессор в пончо за 2500 грн и с сумкой леопарда поразила сеть

Блогер Николас Карма, известный своими короткими интервью о стоимости образов прохожих, опубликовал видео, которое мгновенно стало вирусным. Его собеседницей на этот раз стала элегантная дама, чей возраст и внешний вид буквально ошеломили и самого блогера, и тысячи зрителей.

Видео появилось в TikTok Николаса Кармы. Во время традиционного разговора о цене наряда выяснилось, что женщина является профессором по акушерству и гинекологии и приехала на научно-практическую конференцию. Трогательный диалог начался с обсуждения ее стильных аксессуаров.

Какие цены назвала дама:

  • "Леопардовая" сумка. Как рассказала профессор, эту сумку из натуральной кожи она приобрела в Африке около 20 лет назад за абсолютно символическую цену – 25 долларов (примерно 1000 грн). Блогер удивился, насколько хорошо она сохранилась.
  • Обувь. Обувь, стилизованная под сумку, обошлась профессору недорого, до 30 долларов (около 1200 грн).
  • Кепи. Аксессуар из США, стоил не более 20-25 долларов (около 800-1000 грн).
  • Пончо. Изюминкой образа стало пончо кремового цвета. По словам профессора, оно "абсолютно недорогое" – ориентировочно 2500 гривен.
Таким образом, общая стоимость ключевых элементов образа составляет примерно 5700 гривен.

Настоящее удивление было, когда Николас Карма, пораженный ее утонченной манерой говорить и красотой, спросил профессора о ее возрасте:

"Сколько лет вы профессор? Потому что вы очень юная. Сколько вам лет?" – спросил блогер.

"Вы меня рассмешили, назвав юной. Мне 69", – ответила дама.

"69 лет?! Вы выглядите непревзойденно! Божественно, я вам клянусь", – эмоционально отреагировал Николас.

Комментарии под видео также взорвались восторгом. Украинцы не скупились на комплименты, отмечая не только внешний вид, но и внутреннюю красоту профессора:

  • "Моднявая бабка".
  • "Выглядит хорошо не на свои годы!"
  • "Красавица! Стильная, радостная! Так держать!"
  • "Приятная женщина, видимо, душа компании! Дай, Боже, долгих лет жизни в таком настроении".
  • "Очаровательная госпожа профессор. Добра и счастья".
  • "Профессор с чувством юмора".
  • "От нее такая классная энергия".
  • "Какая позитивная женщина".
  • "Как мне понравилась дама!"
  • "Какая позитивная и очень приятная дама".
  • "Роскошная женщина. Просто невероятная".
  • "Прекрасно выглядит дама для своего возраста!"
  • "Я чем больше смотрю, тем меньше верю, что даме 69..."
  • "Позитивная красавица".
