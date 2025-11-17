'Намного моложе своего возраста!' 69-летняя профессор в пончо за 2500 грн и с сумкой леопарда поразила сеть

Блогер Николас Карма, известный своими короткими интервью о стоимости образов прохожих, опубликовал видео, которое мгновенно стало вирусным. Его собеседницей на этот раз стала элегантная дама, чей возраст и внешний вид буквально ошеломили и самого блогера, и тысячи зрителей.

Видео появилось в TikTok Николаса Кармы. Во время традиционного разговора о цене наряда выяснилось, что женщина является профессором по акушерству и гинекологии и приехала на научно-практическую конференцию. Трогательный диалог начался с обсуждения ее стильных аксессуаров.

Какие цены назвала дама:

"Леопардовая" сумка. Как рассказала профессор, эту сумку из натуральной кожи она приобрела в Африке около 20 лет назад за абсолютно символическую цену – 25 долларов (примерно 1000 грн). Блогер удивился, насколько хорошо она сохранилась.

Обувь. Обувь, стилизованная под сумку, обошлась профессору недорого, до 30 долларов (около 1200 грн).

Кепи. Аксессуар из США, стоил не более 20-25 долларов (около 800-1000 грн).

Пончо. Изюминкой образа стало пончо кремового цвета. По словам профессора, оно "абсолютно недорогое" – ориентировочно 2500 гривен.

Таким образом, общая стоимость ключевых элементов образа составляет примерно 5700 гривен.

Настоящее удивление было, когда Николас Карма, пораженный ее утонченной манерой говорить и красотой, спросил профессора о ее возрасте:

"Сколько лет вы профессор? Потому что вы очень юная. Сколько вам лет?" – спросил блогер.

"Вы меня рассмешили, назвав юной. Мне 69", – ответила дама.

"69 лет?! Вы выглядите непревзойденно! Божественно, я вам клянусь", – эмоционально отреагировал Николас.

Комментарии под видео также взорвались восторгом. Украинцы не скупились на комплименты, отмечая не только внешний вид, но и внутреннюю красоту профессора:

"Моднявая бабка".

"Выглядит хорошо не на свои годы!"

"Красавица! Стильная, радостная! Так держать!"

"Приятная женщина, видимо, душа компании! Дай, Боже, долгих лет жизни в таком настроении".

"Очаровательная госпожа профессор. Добра и счастья".

"Профессор с чувством юмора".

"От нее такая классная энергия".

"Какая позитивная женщина".

"Как мне понравилась дама!"

"Какая позитивная и очень приятная дама".

"Роскошная женщина. Просто невероятная".

"Прекрасно выглядит дама для своего возраста!"

"Я чем больше смотрю, тем меньше верю, что даме 69..."

"Позитивная красавица".

