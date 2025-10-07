'Смотрят же украинцы'. Звезда 'Будиночка на щастя' призналась, жалеет ли, что публично защищала предательницу Безрук

Актриса Виталина Библив окончательно разорвала отношения с подругой и коллегой по сериалу "Домик на счастье" Галиной Безрук, которая после начала полномасштабной войны осталась жить и работать в России. Библив объяснила, что сначала публично поддерживала артистку, однако сейчас ей больно об этом вспоминать.

Актриса добавила, что в РФ есть и другие знакомые, к которым есть вопросы: они вроде и против войны, но продолжают жить и работать в стране-агрессоре. Об этом Виталина Библив рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Наши отношения изменились – их больше нет, – говорит Виталина Библив об общении с Безрук. – Для меня эта история закрыта. Мне совершенно не интересно, как она живет сейчас. В то время, когда я ее защищала, делала то, что считала правильным. Но если человек совершает шаги, которые кардинально меняют мое отношение, я просто отхожу в сторону и иду дальше".

Актриса не скрывает, что ей было больно из-за поступка бывшей подруги: "Да, мне было больно. Потому что Галя была хорошая актриса, добрый, светлый человек. Была... Не знаю, какая она теперь. Могу ли я осуждать? Наверное, не имею на это права. Как гражданке, как украинке, мне, конечно, многое непонятно. Но и что на самом деле происходит в ее жизни, я не знаю. Но, по моему мнению, если уж делаешь такой выбор, то по крайней мере не стоит публично демонстрировать вещи, которые могут обидеть или задеть. Ведь ты знаешь, что на тебя смотрят украинцы".

Ранее OBOZ.UA писал, что еще один коллега Безрук, актер Назар Заднепровский рассказывал в нам интервью о позорных поступках актрисы: "Можно выбрать работу в РФ, но нигде не вылезать, а можно, как Галя: когда россияне бомбят ее родной Краматорск, выходить на красную дорожку кинофестиваля Михалкова. Такими поступками перечеркивается человек".

"Хотя, в конце концов, зачем мне сейчас говорить о Гале Безрук? Есть и другие люди, – продолжает Виталина Библив. – У меня есть знакомые там, которые говорят: "Мы не поддерживаем". Но при этом ничего не делают. Они остаются, работают, платят налоги, из которых финансируются снаряды. А потом, после обстрелов, спрашивают: "Как ты?" А мы в какие-то моменты пытаемся понять их, войти в положение. Однако, когда происходят страшные прилеты, когда гибнут дети, мне совсем не хочется ни понимать, ни знать, что с ними. Потому что они к этому причастны – точка. Мы не выбираем, в какие времена родиться, но всегда можем выбрать, в какой стране жить".

