Мужчина, выигравший в лотерею 340 миллионов долларов, не смог получить деньги из-за ужасной ошибки. Что случилось

Предприниматель Джон Чикс из Вашингтона, округ Колумбия, еще в начале января купил лотерейный билет Powerball, используя даты рождения членов своей семьи для выбора номеров. Он пропустил розыгрыш призов в прямом эфире, но на следующий день зашел на сайт – счастью американца не было предела, ведь он выиграл 340 миллионов долларов (более 13,1 миллиарда гривен). Впрочем, не все так просто.

Предприниматель рассказал местной телекомпании NBC4, что сфотографировал вебстраницу, на которой в течение трех дней висели его номера. Однако, когда через два дня он пошел выкупить свой билет у лицензированного продавца, то обнаружил, что номера на сайте – те, что были на его билете – не совпадают с вытянутыми во время прямого эфира Powerball. Таким образом Чикс, который уже два дня представлял себя мультимиллионером, остался без денег.

По словам мужчины, после этого он пошел в Управление лотерей и азартные игры округа Колумбия, чтобы проверить, имеет ли он право на получение приза. Ему категорически отказали.

"Один из агентов с претензией сказал мне, что мой билет ничего не стоит, и я должен просто выбросить его в мусорное ведро", – сообщил Чикс журналистам.

Впрочем, американец решил не сдаваться. Он сохранил свой билет в банковском ящике и обратился к адвокату. Теперь мужчина ведет судебный процесс с лотереей, требуя компенсацию в размере джекпота Powerball плюс проценты, которые он мог заработать на нем за день.

Его адвокат, Ричард Эванс, сообщил, что представители рекламного агентства, управляющего вебсайтом лотереи, Taoti Enterprises признали – они допустили ошибку и разместили неправильные номера.

"Даже если ошибка была допущена, Джон Чикс заслуживает какого-то решения и выплаты ему джекпота. В конце концов, в течение нескольких дней его убеждали, что он выиграл девятизначную сумму... Речь идет не только о цифрах на вебсайте, а о надежности институтов, которые обещают жизненно важные возможности, при этом получая огромную прибыль", – прокомментировал адвокат.

Согласно судебным документам, Powerball и подрядчик лотереи Taoti Enterprises утверждают, что путаница произошла из-за технической ошибки. Сотрудник Taoti сообщил, что 6 января – в день, когда Чикс купил билет – команда по обеспечению качества проводила тестирование на вебсайте.

В тот день набор тестовых номеров Powerball, совпавших с номерами мистера Чикса, был опубликован на сайте случайно. Эти цифры оставались в сети в течение трех дней до 9 января.

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