Монатик рассказал, какое обещание ему дала KOLA 8 лет назад во время случайного знакомства в Турции

Певец Дмитрий Монатик вспомнил о своей давней договоренности с коллегой KOLA (Анастасией Прудиус) еще до того, как артистка начала сольную карьеру. За 8 лет с этого события ей удалось из исполнительницы кавер-треков стать украинской знаменитостью, собравшей фанатов на свой первый концерт во Дворце спорта.

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Во время случайного знакомства на свадьбе в Турции Анастасия Прудиус дала обещание Монатику, что станет певицей, и выполнила ее. О деталях разговора ее коллега рассказал в интервью "ЖВЛ".

"В 2016 году я выступал на свадьбе в Турции. И там выступала кавер-группа. И там певицей была Настя, которая подошла на саунд-чеке ко мне познакомиться. Сказала: "Привет, я Настя". Я говорю: "Привет, я Дима". Она говорит: "Знаете, Дима, я буду певицей". Я такой: "Хорошо, пусть так и будет". И, видите, не обманула", – вспомнил певец.

Он также похвалил KOLA за ее достижения и отметил, что сейчас она выше того, чтобы просто быть певицей.

"Единственное что – не певицей она стала, а настоящей артисткой. И это очень важно. Я очень радуюсь", – добавил Монатик.

Артист не миновал концерт KOLA, прогремевший 19 октября во Дворце спорта в Киеве. Он был одним из присутствующих гостей на нем и назвал выступление коллеги "незабываемым".

"Это было незабываемо. Это было красиво. Я сейчас редко хожу на концерты, но на этом я почувствовал очень классную энергетику. Было хорошо, было как дома. Было очень тепло. Было так по-родственному. И действительно не каждому по силам так держать людей ", – говорит Дмитрий Монатик.

Ранее OBOZ.UA писал, что на концерте KOLA член команды артистки сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она не ожидала такого события, но сказала "да".

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