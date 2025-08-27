Модель удалила все ребра, чтобы достичь экстремально узкой талии: результат шокировал сеть. Вирусное видео

Американская модель Адеа решилась на радикальный шаг, чтобы сделать свою фигуру экстремально стройной. Она легла под нож пластического хирурга и удалила все ребра.

Видео дня

О перенесенной операции девушка рассказала в видео, которое опубликовала на личной странице в Instagram. Она предстала перед камерой в специальном корсете и похвасталась, что теперь обхват ее талии составляет чуть более 33 сантиметров.

"Мне удалили все ребра. Прошло 15 дней после операции. Я первый человек в мире, которому сделали такую процедуру. Да, мне удалили все ребра, и я забрала их домой. Я так счастлива, что готова плакать", – сказала девушка.

Однако у пользователей сети такие манипуляции с внешностью вовсе не вызвали восторга. Некоторые юзеры были откровенно шокированы поступком модели, а другие возмутились тому, что какой-то врач согласился на эту операцию.

"Это не хорошо".

"Какой врач в здравом уме сделал бы эту операцию?"

"Ребра помогают поддерживать позвоночник. С возрастом мышцы ослабевают, что приводит к сутулости, которая может повлечь нагрузку на жизненно важные органы и, как следствие, их недостаточность. Это если, конечно, этого не произойдет раньше в результате несчастного случая".

"Хирург удалил молодой женщине ребра за определенную сумму. Это поднимает вопрос этики".

"У вас нет никакой защиты для внутренних органов".

Однако некоторые пользователи заметили на ролике модели интересную деталь. Мебель на заднем фоне девушки имеет странную форму и движется время от времени, поэтому в сети предположили, что она использовала специальный фильтр:

"Даже двери удалили свои ребра".

"Здесь наложен фильтр".

"Почему все видят кости, а не видят эти изогнутые стены и стол?".

