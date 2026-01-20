'Многие ожидали, что в этой работе я буду буквально голая': певица Марта Адамчук презентовала клип 'Голая по цветам'

20 января украинская певица Марта Адамчук презентовала новую видеоработу на свою песню "Голая по цветам". Это тонкая, почти обнаженная эмоция – минимализм, легкость и живые струнные инструменты, которые звучат так, будто касаются нервов.

Видео дня

Более месяца назад, 11 ноября, песня "Голая по цветам" стала доступной на всех стриминговых платформах и быстро нашла отклик у слушателей. По словам поклонников, трек занял особое место в их сердцах благодаря искренности и эмоциональной глубине. Работая над клипом, Марта Адамчук стремилась использовать большое количество живых струнных инструментов как полноценный эмоциональный элемент видео, поэтому съемки заняли больше времени, чем планировалось. Впоследствии, в связи с участием певицы в Национальном отборе, клип определенный период оставался "в тишине" и только сейчас был официально представлен зрителям.

"Многие ожидали, что в этой работе я буду буквально голая и с цветами. Но мне хотелось пойти глубже – раскрыть эту песню не через форму, а через смыслы. Мы живем в очень непростые времена, и для меня важно, чтобы мое творчество поддерживало людей, давало возможность остановиться, выдохнуть и почувствовать опору хотя бы на мгновение", – рассказала Марта Адамчук.

Клип уже доступен для просмотра на YouTube. Возможно, именно эта песня напомнит кому-то о том тихом моменте, когда хочется остановиться, выдохнуть и снова услышать себя. Слушайте и делитесь своими эмоциями.