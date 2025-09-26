'Мне было неприятно': Янина Соколова рассказала о досадном инциденте с Олей Поляковой

Украинская журналистка Янина Соколова вспомнила довольно неприятную ситуацию, что произошла между ней и певицей Олей Поляковой. Когда-то активистка снялась в совместном проекте исполнительницы и Маши Ефросининой "Взрослые девочки", однако запретила публиковать выпуск из-за деятельности артистки.

Как объяснила ведущая, тогда Полякова выступила на свадьбе "коррупционера", о чем она не знала перед записью шоу. Об этом Соколова рассказала в проекте "55 за 5".

"Я снималась в одном выпуске и он не вышел в эфир. Это была моя инициатива. Это произошло в тот период, когда Оля Полякова выступала на свадьбе коррупционера. Я не знала об этом перед эфиром. Мне было неприятно, что этот разговор об украинскости, не зная, что было в жизни госпожи Ольги, воспринимался зрителями как мое уважение прийти на эфир к подобному человеку", – высказалась журналистка.

Что известно о скандальной свадьбе

Похоже, рассказывая об инциденте с Олей Поляковой, Янина Соколова вспомнила пышную свадьбу, которую в 2023 году устроили бывший прокурор Ростислав Ильницкий и экс-сотрудница Государственного бюро расследований Роксолана Москва. Масштабное празднование во время войны вызвало сильное возмущение в сети, поэтому его даже назвали "пиром в чуму".

Среди гостей было много бизнесменов, юристов, депутатов, а также одиозные работники правоохранительных органов и налоговой, которых развлекали отечественные звезды, в том числе и Оля Полякова. Из-за участия в таком действе артистка нарвалась на резкую критику со стороны украинцев, поэтому решила разъяснить ситуацию.

Певица отметила, что перед выступлением никогда не интересуется, откуда у заказчика деньги: "Если вдруг вам будет казаться, что кто-то плохой заплатил мне за работу, то относитесь к этому, если бы я была Робин Гудом: беру у плохих, отдаю хорошим".

Позже стало известно, куда Оля Полякова потратила гонорар, который получила за выступление на скандальной свадьбе. Во время одного из концертов исполнительницы волонтер Светлана Легкая сообщила, что артистка направила через ее фонд эвакуационный реанимобиль на Авдеевское направление для 53-й медицинской роты. Кроме того, по ее словам, Полякова закупила в 5000 грелок.

