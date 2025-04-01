'Миссис Россия International' поедет на Донбасс: как инфоциганка Блиновская будет помогать оккупантам, чтобы не сидеть пять лет в колонии

Елена Блиновская, известный российский блогер, автор "марафонов желаний" и победительница конкурса "Миссис Россия International 2016", пытается избежать заключения, воспользовавшись возможностью откупиться перед Кремлем. После того как суд признал ее виновной в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 миллионов рублей, Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима. Однако она решила пойти по следам своего мужа-оккупанта и отправиться в зону боевых действий на Донбасс, чтобы получить условное наказание вместо реального срока в исправительной колонии.

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По информации российских медиа, блогер может заниматься составлением беспилотников и организацией логистики между военными подразделениями. Таким образом, она хочет воспользоваться законом, позволяющим осужденным избежать реального отбывания наказания, если они заключат контракт о прохождении военной службы. Источники утверждают, что ее главная цель – не только избежать заключения, но и воссоединиться с мужем, который уже больше года находится на передовой.

Как Блиновская оказалась на скамье подсудимых

Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке бежать из России. Она пыталась пересечь границу с Беларусью на арендованном автомобиле, одновременно купив билет на самолет, чтобы отвлечь внимание правоохранителей. Однако следователи быстро ее разоблачили и возбудили уголовное дело.

Блогера обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей (около 275,4 миллиона гривен). Она долгое время находилась под домашним арестом, но из-за нарушения условий ее перевели в СИЗО, а затем приговорили к пяти годам колонии.

Суд также назначил Блиновский штраф в размере 1 миллиона рублей (300 тысяч гривен) и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.

Муж-оккупант и план "спастись" через Донбасс

Алексей Блиновский, муж скандального блогера, после ее ареста пошел воевать против Украины. По мнению российских медиа, он сделал это не по идеологическим причинам, а, чтобы "реабилитироваться" перед властью и спасти свои бизнес-активы.

Сейчас Блиновский занимается доставкой боеприпасов на передовую, рискуя попасть под артиллерийские обстрелы или удар дрона. Его жена решила последовать этому "примеру" и заключить контракт с Минобороны, чтобы вместо пяти лет колонии получить условный срок.

Согласно действующему российскому законодательству, если осужденный подписывает контракт с военными, его реальный срок может быть заменен условным. Блиновская получит три недели на тренировочное собрание, после чего будет отправлена на передовую.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Блиновский пропал без вести в Украине во время штурма. В подразделении, где служит оккупант, его не смогли найти.

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