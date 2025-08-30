'Меня едва не сожрали'. Сергей Стерненко, которого захейтили из-за аренды бронированного Range Rover, упрекнул Анну Тринчер за новое авто

Недавно украинская певица Анна Тринчер похвасталась, что приобрела элитный автомобиль марки BMW, стоимость которого составляет более 4 миллионов гривен. На это иронично отреагировал волонтер Сергей Стерненко, вспомнив, как столкнулся с волной негатива, когда после покушения на него люди узнали, что он арендует бронированный Range Rover.

Общественный деятель отметил, что в свое время от хейта его не уберегли даже большие донаты на помощь защитникам. Реакцией на новую машину исполнительницы блогер поделился в комментариях под постом с соответствующей новостью в соцсети X.

"Я отдал 9 миллионов своих средств на армию. И, когда ради выживания взял в аренду броню, то меня едва не сожрали", – написал волонтер.

На слова Сергея Стерненко довольно бурно отреагировали другие пользователи сети. Некоторые поддержали общественного деятеля, отметив, что из-за четкой позиции его личность становится прекрасным инфоповодом для провокаций со стороны врага. Другие юзеры иронически написали, что, по мнению некоторых людей, волонтер должен быть "голый и босой":

"Не так затрехсотился (получил ранение – Ред.). Народ не доволен".

"Вы более медийные, еще и делаете закупки для войска. Огромное поле для манипуляций и провокаций для врага".

"Ну она же деньги не собирает. Это основная разница, на которую акцентируют россияне и полезные идиоты".

"Почему руки и ноги на месте? Симулянт?"

"Потому что надо было искать бронированную "Ниву", "Буханку" (УАЗ-452. – Ред.). Ну на крайний случай взять инкассаторскую списанную бронированную "Ладу Симку" из "ПриватБанка", такую фургоном. Хотя и тогда бы наговаривали".

Люксовое авто Анны Тринчер

В конце прошлой недели 24-летняя певица рассказала поклонникам, что сделала себе на день рождения дорогостоящий подарок – приобрела машину своей мечты. Тринчер показала ролик из автосалона, судя по которому, она стала обладательницей BMW X6. Стоимость такого автомобиля в Украине стартует примерно от 4,2 миллионов гривен.

Для чего Стерненко бронированная машина

1 мая этого года на активиста было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Пуля попала Сергею Стерненко в ногу и прошла на вылет. В тот же день волонтера прооперировали. К счастью, угрозы его жизни нет.

Незадолго до инцидента, а именно 14 марта, в Одессе был убит активист Демьян Ганул. После трагедии Стерненко решил позаботиться о своей безопасности и взял в аренду бронированный Range Rover, который, кстати, спас жизнь его водителю.

