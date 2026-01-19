'Меня бесят дети': Рамина резко ответила украинцам, которые выгоняют животных на мороз, и 'прошлась' по невоспитанной детворе в магазинах

Украинский интервьюер Рамина Эсхакзай резко отреагировала на посты украинцев, которые возмущаются тем, что работники некоторых магазинов позволяют животным заходить внутрь во время сильных морозов. Как отметила одна из юзеров, собаки могут создавать неудобства для покупателей, более того, пугать детей. В ответ на это блогер написала, что сама боится невоспитанных малышей, которые много шумят и не позволяют спокойно делать покупки.

Эмоциональное заявление она сделала на личной странице в Instagram. Позиция Рамины Эсхакзай вызвала волну возмущения среди некоторых пользователей сети, поэтому между ними даже возникали небольшие споры в комментариях.

Интервьюер обнародовала серию фотографий, на которых можно увидеть, как бездомные собаки греются в магазинах, лежа возле полок с товарами. Далеко не все украинцы были в восторге от такой инициативы, поэтому коротко отмечали, что впускать животных в помещение – это "слишком", тогда как другие значительно шире описывали свое возмущение.

"Магазин – это не приют, основная причина негативной реакции, как на фото – масштаб. Одна собака у порога обычно не вызывает возмущения, но "лежанка" из четырех больших псов посреди торгового зала может блокировать доступ к товару и создавать ощущение антисанитарии. Некоторые люди (особенно дети) панически боятся собак. Даже спокойное животное может испугаться резкого звука и среагировать защитно. На лапах животные заносят болото и снег, что добавляет работы персоналу", – написала пользовательница.

Этот комментарий не смогла оставить без внимания Рамина Эсхакзай. По словам блогера, некоторые люди могут "бояться детей", или же граждан с неадекватным поведением, однако это не означает, что им надо отстраниться от окружающего мира. Более того, она подчеркнула: если с людьми вдруг случится горе, под завалами их будут искать именно собаки.

"Некоторые люди, особенно я, боятся детей. Они могут быть громкими, активными, случайно толкнуть, я что-то выпущу из рук на них и потом буду виновата. Я боюсь пьяных или накуренных людей в общественных местах. Пугают компании подростков, которые громко включают музыку на улице (харит, когда это рус. рэп). Скажите, пожалуйста, в таком случае надо изолировать себя от мира?", – написала интервьюер.

Эти слова Рамины Эсхакзай спровоцировали бурное обсуждение на просторах сети. Немало пользователей были неприятно удивлены тем, что блогер сравнила детей с собаками и наркоманами. По их мнению, интервьюер должна была бы лучше подбирать слова и использовать в этой ситуации другое сопоставление.

"Я понимаю что вы типа хотели сделать "отражение" но оно абсолютно неуместно, тем более сейчас. Эти крикливые и опасные мелкие люди, это те, кто будет варить кофе в кафе, лечить этих же собак, лечить и учить людей через +-18 лет. Хочется немного меньше пренебрежения и к детям и к их родителям", – подчеркнул юзер.

В ответ на такой упрек Эсхакзай дала резкий ответ, не подбирая слов: "А почему вы не обратили внимание на другие мои примеры? Да, меня бесят дети, которые уже за*бали своим поведением всех вокруг, даже своих родителей. И мне жаль тех бедных мам, которые не могут справиться с активным ребенком, сносящим все на своем пути. Мне не комфортно, мне становится плохо от шума. Читайте дальше, что написано про другие возрастные категории".

Позже эти эмоциональные слова блогера исчезли из комментариев под постом, что не осталось без внимания украинцев. Одна из пользовательниц поинтересовалась, почему Рамина Эсхакзай удалила свое сообщение, в ответ на что блогер отметила: не убирала резкое высказывание, ведь оно четко отражает ее позицию. Как предположила интервьюер, кто-то мог пожаловаться на ее комментарий, из-за чего он и исчез.

