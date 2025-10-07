Машут сине-желтыми флагами: актриса Виталина Библив назвала условия возвращения россиян в украинские фильмы

Известная украинская актриса Виталина Библив высказалась о том, при каких условиях российские артисты могли бы сниматься в украинских фильмах. По словам артистки, те, кто хочет работать в Украине, должны не только уважать страну, но и сдать экзамены по украинскому языку и истории.

Видео дня

Библив подчеркнула, что общество уже не вернется к довоенным реалиям и готово решительно реагировать на любые попытки восстановить старые правила. В то же время она отметила, что среди украинских актеров есть так называемые ждуны, которые только напоказ адаптировались к украинским ценностям. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Именно так действуют Литва, Латвия, Эстония: сдаешь экзамен по истории страны, овладеваешь языком – и только тогда получаешь право работать в стране, – перечисляет Виталина Библив условия, согласно которым, по ее мнению, можно будет пускать в украинское кино иностранных актеров. – Сейчас российские актеры в Украине – это вообще невозможно. Что будет дальше – не знаю. Но уверена: если увидим подобные попытки, мы будем очень громко протестовать".

Актриса также отметила, что в творческой сфере остаются украинцы, которые до сих пор мечтают о "возвращении как было", однако подчеркнула, что этого не произойдет: "Вижу, что и в нашей сфере есть так называемые ждуны – те, кто желает возвращения прошлого. Даже если сейчас они машут украинскими флагами и на словах поддерживают, по поведению видно – ждут. Но возвращения в прошлое не будет. Я на сто процентов в этом убеждена. Мы изменились, стали другими".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Виктория Билан-Ращук, которая работала в столичном театре Леси Украинки под руководством печально известного Михаила Резниковича, рассказала, что происходило за кулисами: "Это был крепостной театр: есть хозяин и есть подчиненные-крепостные. Когда начался Майдан, мы с мужем (актер Владимир Ращук. – Ред.) активно туда ходили. Он был учеником Резниковича, поэтому его не уволили, а меня – да. Сказали, что такие, как я, ему неугодны. Он же был из Партии регионов. Разрешали ли говорить о Майдане в театре? Нет, но я начала активно говорить, на входе здоровалась: "Слава Украине!" Вне сцены разговаривала только на украинском, носила вышиванки. И на меня начали писать доносы. Знаю ли, кто это делал? Догадываюсь. Там до сих пор, несмотря на то, что жизнь театра изменилась к лучшему, – я много общаюсь и с администрацией, и с актерами, – остались те, кого называют "ждунами".

Полное интервью с Виталиной Библив читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!