Мадонна, которая поддерживает Украину и критикует Трампа, сделала заявление о войне: прочитайте мелкий шрифт

Американская поп-дива Мадонна снова публично высказалась относительно войны, мира и ответственности мировых лидеров. Певица имеет натянутые отношения с президентом США Дональдом Трампом, поэтому, вероятно, этот месседж адресовался именно ему.

Видео дня

На своей странице в Instagram 66-летняя артистка выложила подборку фото, одно из которых сразу привлекло внимание. На снимке певица позирует в футболке с крупной надписью War is over ("Война закончилась"). Однако гораздо важнее то, что под этим месседжем маленьким шрифтом добавлено уточнение: if you want it ("если ты этого хочешь").

В подписи к фото Мадонна сделала акцент именно на этом уточнении: "Важно прочитать мелкий шрифт.... Если ты этого хочешь!" Это обращение связано не только с общим призывом к миру, но и с политическим подтекстом. Послание можно быть адресованным Дональду Трампу, который не спешит помочь Украине в окончании войны против России, а наоборот братается с диктатором Владимиром Путиным.

Звезда не впервые выражает свою поддержку Украине и осуждает политиков, которые, по ее мнению, мешают миру. Накануне Глобального саммита мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии, Мадонна поделилась эмоциональным видео с кадрами войны. Большинство фрагментов были сняты в Украине.

В своем обращении певица подчеркнула: "У этого списка нет конца. Возможно, мы не во многом согласны, но я молюсь, чтобы мы все согласились с тем, что наших детей нужно защищать!"

Мадонна также призвала присоединиться к инициативе Bring Kids Back UA, цель которой возвращение более 19 тысяч украинских детей, которые были принудительно вывезены в Россию. В конце поста она поставила синее и желтое сердца, символизируя поддержку Украины, и добавила хэштеги: #GlobalPeaceSummit и #BringKidsBack.

Позиция певицы по отношению к Дональду Трампу остается неизменной. Когда стало известно о его второй победе на выборах, артистка опубликовала в Instastories фото торта с надписью "Fuck Trump", а также селфи с подписью: "Пытаюсь понять, почему осужденного преступника, насильника выбрали руководить нашей страной. Потому что он полезен для экономики?"

Когда же Трамп в своей социальной сети Truth Social назвал себя "королем", Мадонна ответила на это с иронией и возмущением в X: "Я думала, что эту страну построили европейцы, которые спасались от жизни под властью короля, чтобы начать новый мир, в котором руководит народ. Сейчас у нас есть президент, который называет себя "нашим королем". Если это шутка, то мне не смешно".

Ранее OBOZ.UA писал, что Мадонна и Элтон Джон помирились после 20-летней вражды. Они даже намекнули на будущее творческое сотрудничество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!