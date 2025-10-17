Легенда 'Территории А' назвала трех любимых артистов, которых открыла для себя после 2022 года

Украинская певица и телеведущая, легенда 90-х и основательница культового музыкального проекта "Территория А" Анжелика Рудницкая рассказала, каких современных исполнителей открыла для себя после 2022 года. По словам артистки, сегодня украинская музыка переживает мощный этап обновления, и среди новых имен появилось немало ярких личностей.

По ее словам в интервью Маричке Падалко, наибольшее впечатление на нее произвели KOLA, DOMIY и DREVO. А вот у других артистов ей нравятся лишь выборочные хиты.

"Я KOLA очень слушала в 2022-м году. Она мне была такая "ми". Мне нравится DREVO – такой парень! Правда, еще мало песен его знаю, но он мне какой-то такой настоящий. DOMIY очень симпатичная", – рассказала Рудницкая.

Артистка подчеркнула, что после начала полномасштабного вторжения она особенно остро почувствовала значение украинской музыки. Особенно ее тронула песня "Жито" Владимира Трача, которую Рудницкая назвала нежной и настоящей.

Также телеведущая отметила совместную работу Ярмака и Jerry Heil "З якого ти поверху неба?", которую она назвала "очень щемящей" и символичной.

"Обоих знаю, обоих люблю. И такой для меня очень неожиданный дуэт, но такой очень-очень щемящий. Жаль, что такой скандал был вокруг клипа и его удалили, и мы не смогли насладиться. Но ведь песня фантастическая", – добавила певица.

