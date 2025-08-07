'Квартал 95' снова вляпался в неприятности: группа, которая пригрозила студии судом из-за украденной музыки, рассказала о ходе дела

В мае этого года вокруг Студии "Квартал 95" разгорелся скандал, ведь дарк-кантри-группа Zwyntar пригрозила участникам проекта судом из-за использования мелодии из их композиции без разрешения. Не так давно шумиха вокруг этого инцидента стихла, однако теперь музыканты раскрыли, что команда творческой студии ведет себя довольно некрасиво во время хода дела, ведь полностью игнорирует любые запросы и обращения со стороны коллектива.

Видео дня

Как отметили участники Zwyntar, они хотели решить проблему мирно, не привлекая лишнего внимания, однако сделать это не получилось. Об этом они рассказали в интервью для проекта "СучЦукрМуз".

"Они взяли нашу мелодию, спросив разрешения и получив отказ, и наложили на нее абсолютно "левый" текст, который не имеет отношения ни к нашей песне, ни к теме пародии вообще. То есть это не пародия, а совершенно новое произведение. Я не могу рассказать всего, потому что там адвокатские дела, но мы не хотели лезть в супер скандал, хотя он раскрутился. Мы хотели решить все путем медиации. Это когда все просто собираются за столом, есть медиатор и говорит обеим сторонам: "Какие ваши требования?" И где-то посередине все сходятся. У нас не было каких-то супер требований. Мы послали официальный медиационный запрос, писали на все их ("Квартала 95". – Ред.) физические и электронные почты, а они просто полностью включили игнор", – рассказали музыканты.

По словам участников коллектива, их часто призывают в конце концов начать официально судебное дело против "Квартала 95". Однако артисты объяснили, что для этого необходимо собрать большое количество материалов и хорошо подготовиться, поэтому сейчас активно работает их адвокат.

Напомним, что громкий скандал вокруг юмористического проекта разгорелся весной этого года. 10 мая состоялся концерт "Квартала 95", во время которого артисты исполнили песню, украв мелодию из трека коллектива Zwyntar "Мексиканец". Как отметили музыканты, они считают такой поступок ударом по своей репутации, ведь не хотят ассоциироваться с творческим объединением.

"Недавно от наших друзей мы узнали, что Студия "Квартал 95" 10 мая 2025 года в своем концерте использовала нашу музыку из песни "Мексиканец", создав фактически "производное произведение". Монетизированное видео этого выступления с нашей музыкой есть на YouTube-канале студии. Перед этим 11 апреля 2025 года к нам обратилась музыкальный редактор "Квартала 95" и "Лиги смеха" о возможности пообщаться с нами относительно прав на нашу песню. Мы ответили, что категорически против использования нашей музыки в эстетически и концептуально не близких нам проектах. В ответ музыкальный редактор уточнила, авторские права принадлежат нам или другому лейблу, получила ответ о принадлежности авторских прав нам и на этом исчезла", – отметили в группе.

Однако, несмотря на отказ, мелодия песни "Мексиканец" все же прозвучала на концерте "кварталовцев". Команда проекта воспользовалась музыкой Zwyntar, ссылаясь на Закон Украины "Об авторском праве и смежных правах". Согласно статье 22, использование правомерно обнародованных литературных, художественных, музыкальных и других произведений разрешается для создания пародий на их основе. Чтобы отстоять свою позицию, участники Zwyntar заявили: если не получат удовлетворительных объяснений от "Квартала 95", будут урегулировать спор в суде.

В творческом объединении решили абсолютно никак не комментировали инцидент. Они лишь тихо вырезали фрагмент выступления, где прозвучала украденная музыка, из видео концерта на YouTube. Как отмечали участники Zwyntar, хотя они и не услышали извинений, рады, что их творчества больше нет в рамках юмористического шоу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что фан-клуб Олега Винника возмутился из-за номера "Квартала 95" о беглом певце и назвал другого артиста "жалкой копией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!