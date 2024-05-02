Кто стал самым молодым и взрослым участником Евровидения 2024 среди мужчин и женщин. Видео

Песенный конкурс Евровидение ежегодно открывает свои двери для взрослых участников, которые готовы посоревноваться за звание лучшего вокалиста и привезти шоу домой. В этом году соревнование пройдет между новичками, которым еще не исполнилось и 18, и исполнителями, за плечами которых десятки лет работы в шоу-бизнесе.

Некоторые конкурсанты приехали в составе коллективов, а другие смогут положиться только на свой талант. OBOZ.UA расскажет о самых молодых и взрослых конкурсантах.

Самая взрослая участница

Испанию в этом году поехал представлять поп-дуэт Nebulossa, в составе которого поет 56-летняя вокалистка Мария Бас. Испанка является самой взрослой артисткой, которая выйдет на сцену конкурса, однако ее образ точно свидетельствует о молодости души.

Самая молодая участница

Силия Капсис в 17 лет добилась невероятного успеха и стала представительницей Кипра. Хотя она поет с детства, дебютная песня Силии увидела свет всего два года назад.

Самый взрослый участник

Эстонию в этом году будет представлять сразу два коллектива – 5MIINUST и Puuluup. Второй фолк-дуэт был создан в 2014 году 53-летним Рамо Тедером и 47-летним Марко Вейссоном.

Самый молодой участник

Среди мужчин-конкурсантов Евровидения 2024 года есть два самых молодых участника – Маркус и Мартинус – братья-близнецы. Хотя артисты родились в Норвегии, представлять они будут Швецию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, где и когда смотреть два полуфинала и гранд-финал Евровидения-2024. Украина будет выступать в первом полуфинале под пятым номером.

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