TikTok-блогер Артур Бабич, который родился в Украине, но сейчас живет и развивает карьеру в России, захотел получить высшее образование в одном из вузов Москвы. Однако, по словам предателя, реализовать это желание оказалось не так просто из-за проблем с колледжем в Кривом Роге, где он учился ранее.

Как заявил интернет-деятель, в украинском учебном заведении отказались отдавать ему аттестат, мол, "лучше сжечь документы", чем позволить ему учиться в стране-агрессоре. Официального комментария от колледжа пока нет.

После окончания школы Артур Бабич поступил в торгово-экономический колледж в Кривом Роге на специальность "менеджмент". По профессии он не работал, ведь в 2018 году стал участником одного из TikTok-хаусов в РФ.

Теперь же предатель захотел поступить в Российский технологический университет. Бабич рассыпался в комплиментах системе образования в стране-агрессоре, назвав ее "лучшей". Он добавил, что блогерство якобы несерьезная сфера деятельности, поэтому ему надо получить "реальную профессию". Артур Бабич попросил знакомых забрать его аттестат из криворожского колледжа, однако, по его словам, сделать этого не удалось.

Что известно о позиции блогера-предателя

Артур Бабич является уроженцем Кривого Рога. Развиваться в сфере блогинга он начал в Украине, однако более популярным стал благодаря сотрудничеству с российскими тиктокерами и переезду в РФ. Интернет-деятель не высказывал четкой позиции относительно полномасштабного вторжения, однако в 2022 году уехал из России в США. Во время стрима с товарищем Даней Милохиным он исполнил гимн Украины, из-за чего нарвался на резкую критику от россиян.

Со временем Бабич вернулся в Москву, но там ему были совсем не рады. Блогера обвинили в поддержке Украины и "дискредитации ВС РФ". В 2023 году ему запретили въезд в Россию. Чтобы отбелить свою репутацию перед россиянами, Артур Бабич выдал, что готов идти на фронт убивать украинцев. Такое заявление блогера сработало и ему разрешили вернуться в страну-агрессора.

Уже в 2025 году стало известно, что интернет-деятель официально подал документы на получение российского гражданства. Тогда же он призвал не называть его "украинским блогером". Весной Артур Бабич встретился с учениками школы в Курске, которые являются участниками прокремлевской организации "Движение первых" – своеобразного аналога пионерии, и мечтают воевать за российского диктатора Владимира Путина.

