Кожаный корсет, ручная вышивка: Светлана Билоножко вышла в свет с красавицей-невесткой в патриотических образах за кругленькую цену

Народная артистка Украины Светлана Билоножко вместе с невесткой, певицей Мариной Билоножко, посетили концерт в Киеве и показали свои образы в украинском стиле. Во время разговора с блогером Николасом Кармой артистки раскрыли, сколько стоили их наряды и аксессуары.

Видео из традиционной рубрики "Сколько стоит ваш лук?" появилось в Instagram. Для выхода в свет Светлана Билоножко выбрала белое платье, которое дополнила черным кожаным корсетом с ручной вышивкой, темной юбкой в полоску и массивным ожерельем. Как пояснила певица, это ее сценический костюм, в котором она выступает на концертах.

Сначала артистка предположила, что стоимость образа составляет около 300 долларов, однако Марина Билоножко уточнила, что из-за ручной работы цена значительно выше.

"Это ручная вышивка, кожаный корсет. Ну, плюс-минус 500 долларов (примерно 22 тысячи гривен. – Ред.)", – отметила невестка артистки.

Также Светлана Билоножко добавила, что пришла на мероприятие с сумкой бренда Chanel.

В свою очередь Марина Билоножко появилась в светлом платье от украинского бренда Kod Kapsula. По словам певицы, стоимость наряда составляет примерно 25 тысяч гривен.

Образ она дополнила босоножками за 6 тысяч гривен и небольшой сумкой, которую получила в подарок. В частности, во время разговора об аксессуарах Марина Билоножко пошутила, что в их семье нет сверхдорогих сумок Hermès.

Напомним, Светлана Билоножко является вдовой народного артиста Украины Виталия Билоножко. Марина Билоножко – жена старшего сына певицы Георгия Билоножко и также развивает музыкальную карьеру.

