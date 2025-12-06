Кокошник, донаты на ВСУ и роман с Фалесой: Ани Лорак снова стала посмешищем в сети

В сети подняли на смех певицу-предательницу Ани Лорак, которая продалась за кровавые рубли и решила полностью игнорировать войну в Украине. Исполнительница поделилась серией фото, где показала несколько образов из нового клипа, и призвала подписчиков их оценить. На такую просьбу очень быстро откликнулись украинцы, которые не оставили в комментариях ни одного комплимента, зато предложили предательнице более оригинальные варианты луков и вспомнили все ее "грехи", чем сделали пост вирусным.

Кадры предательница опубликовала на личном аккаунте в своем Threads. В описании к фотографиям она отметила: "В детстве я любила наряжаться и открывать новые грани себя. Нравится ли вам экспериментировать? Какой образ из клипа нравится вам больше?".

Украинцы проявили свою фантазию и создали несколько фотографий Ани Лорак в аутфитах, которые могут ей подойти гораздо лучше. Одни юзеры "одели" певицу в костюм курицы, а другие изобразили с русским кокошником на голове на фоне разрушенного города.

Некоторые пользователи сети не смогли замолчать тот факт, что Лорак предала Украину. Людям было интересно узнать, как предательнице живется среди россиян, которые убивают граждан ее родной страны:

"Ани, скажи, как тебе жить среди тех, кто причастен к убийству тех, с кем ты росла, с кем ты делила хлеб? Не понимаю, как ты заставила совесть заткнуться настолько. Возможно это странно прозвучит, но я все-таки надеюсь, что когда-то ты пробудишься и что-то у тебя там внутри появится".

"Наряжаться и "переобуваться"... Наверное, противно быть гастарбайтершей на "болотах"? Или пока платят нормально?".

"В детстве любила красиво одеваться, а взрослой "переобуваться".

Не забыли в сети и другое "темное пятно" из биографии Ани Лорак. Юзеры начали иронично отмечать, что в детстве певица любила "спать со взрослым мужиком Фалесой", а не прихорашиваться.

Заметим, что Юрий Фалеса был музыкальным продюсером и первым гражданским мужем певицы. Они начали строить отношения, когда Лорак было всего 13 лет. В одном из интервью Фалеса отмечал, что имел интимные отношения с несовершеннолетней исполнительницей.

И конечно же не обошлось без благодарностей запроданке за "помощь ВСУ":

"Каролина, спасибо, что стабильно донатите в фонд Стерненко".

"Спасибо за поддержку и за донаты нашим защитникам".

"Спасибо за генератор на Покровское направление, наша звездочка".

Шуточные истории о том, что Ани Лорак якобы донатит на помощь украинским защитникам появились еще в 2023 году. После начала большой войны певица захотела "усидеть на двух стульях", поэтому не высказывала свое отношение к политике Кремля, а тихо уехала за границу. Тогда у граждан страны-агрессора закладывались сомнения относительно того, кого поддерживает Лорак.

Позже активист Сергей Стерненко опубликовал сообщение, в котором поблагодарил артистку за 80 тысяч гривен на дроны. Ниже он отметил: "Это не шутка. Ани Лорак не впервые помогает ВСУ". Заявление выглядело очень убедительно, поэтому сначала некоторые украинцы даже восприняли его серьезно. Но скоро стало очевидно, что это была шутка, но Лорак стала мемом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Иво Бобул, который с детства знал Ани Лорак, назвал настоящую причину, почему певица предала Украину.

