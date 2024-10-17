Klavdia Petrivna поймали на обмане: почему фанатов удивил 'эксклюзивный' концерт звезды и где он состоится

Певица Klavdia Petrivna (настоящее имя – Соломия Опришко) анонсировала четвертый в карьере концерт, который состоится 18 октября в 17:00. Эксклюзивное шоу пройдет в гостинично-ресторанном комплексе Zastava, расположенном в Умани, Черкасской области.

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Как отметил музыкальный портал МУЗВАР, в прошлом месяце артистка сделала анонс концерта во Львовской области после того, как дважды собрала столичный Дворец спорта. Тогда Klavdia Petrivna написала, что выступление 12 октября станет "единственным концертом до конца года".

Однако уже 16 октября исполнительница поделилась приглашением на новое эксклюзивное шоу в Умани. "Воспоминания о концерте во Львовской области до сих пор согревают мне сердце, уверена, что так будет и в Заставе, к тому же в более интимной обстановке. Это событие не о масштабе, а о нашей с вами близости и душевной атмосфере", – говорится в сообщении. Чтобы услышать любимые песни Klavdia Petrivna следует заранее забронировать столик. "Вы меня удивили", – написала одна из пользователей.

Напомним, в минувшие выходные певица провела свой третий и "последний в 2024 году" концерт в селе Новый Яр, Львовская область, на берегу озера. Звезда вышла на сцену в неожиданном образе – свои белокурые пряди знаменитость спрятала под темным коротким париком. Как прошло шоу и кто стал его гостем – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации масштабных концертов в стенах Дворца спорта: "Мы не заработали".

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