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"Мы не заработали": в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации концертов

Карина Вишнякова
Шоу Oboz
2 минуты
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'Мы не заработали': в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации концертов

Дмитрий Феликсов, украинский бизнесмен, основатель Concert.UA и соорганизатор концертов самой загадочной певицы Украины Клавдии Петровны (Klavdia Petrivna), рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время выступлений артистки. По его словам, заработать денег с шоу не удалось, ведь коллектив ориентировался на опыт до 24 февраля 2022 года.

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Как отметил Феликсов в интервью KP.UA, на то, чтобы рассчитать бюджет, нужно немало ресурса и времени. В качестве аналогии шоумен привел пример ремонта в квартире, дескать, сумма на этапе реализации будет отличаться от запланированной.

"Мы не заработали": в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации концертов

"Вот мы хотим сделать концерт, понимаем, что нам нужно, где, условно говоря, будет детская комната, кухня, гостиная, душ. Более того, мы когда-то делали ремонт и имеем опыт. Но начинаем сталкиваться с реальностью, когда чего-то может не быть в наличии, какие-то рабочие могут быть заняты и так далее", – объясняет организатор. Феликсов добавляет – сначала команда имела непроработанный творческий замысел. Вместо того чтобы потратить не один месяц на разработку, коллектив выбрал другой путь.

"Мы не заработали": в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации концертов

"У нас есть опыт, и ты просто чувствуешь, что нужно это сделать, – говорит предприниматель. – У нас много раз стартовали интересные проекты, потому что это была личная страсть, тебе хотелось это сделать... Так же и с концертом Klavdia Petrivna – мы не заработали денег, это бизнес-проект, так бывает. Хорошо, что не потеряли".

"Мы не заработали": в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации концертов

Впрочем, признается Феликсов, в течение карьеры были проекты, принесшие ущерб в миллионы гривен. "С концертами Klavdia Petrivna мы считаем, что показатели окей. Мы довольны тем, что произошло, и, надеюсь, следующие наши шаги будут более успешными с точки зрения бизнеса. Но опять же здесь сыграло желание сделать что-то интересное и яркое. И иногда твои личные желания сделать классно доминируют", – продолжил бизнесмен.

"Мы не заработали": в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации концертов

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