'Мы не заработали': в команде Klavdia Petrivna объяснили, почему просчитались во время организации концертов

Дмитрий Феликсов, украинский бизнесмен, основатель Concert.UA и соорганизатор концертов самой загадочной певицы Украины Клавдии Петровны (Klavdia Petrivna), рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время выступлений артистки. По его словам, заработать денег с шоу не удалось, ведь коллектив ориентировался на опыт до 24 февраля 2022 года.

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Как отметил Феликсов в интервью KP.UA, на то, чтобы рассчитать бюджет, нужно немало ресурса и времени. В качестве аналогии шоумен привел пример ремонта в квартире, дескать, сумма на этапе реализации будет отличаться от запланированной.

"Вот мы хотим сделать концерт, понимаем, что нам нужно, где, условно говоря, будет детская комната, кухня, гостиная, душ. Более того, мы когда-то делали ремонт и имеем опыт. Но начинаем сталкиваться с реальностью, когда чего-то может не быть в наличии, какие-то рабочие могут быть заняты и так далее", – объясняет организатор. Феликсов добавляет – сначала команда имела непроработанный творческий замысел. Вместо того чтобы потратить не один месяц на разработку, коллектив выбрал другой путь.

"У нас есть опыт, и ты просто чувствуешь, что нужно это сделать, – говорит предприниматель. – У нас много раз стартовали интересные проекты, потому что это была личная страсть, тебе хотелось это сделать... Так же и с концертом Klavdia Petrivna – мы не заработали денег, это бизнес-проект, так бывает. Хорошо, что не потеряли".

Впрочем, признается Феликсов, в течение карьеры были проекты, принесшие ущерб в миллионы гривен. "С концертами Klavdia Petrivna мы считаем, что показатели окей. Мы довольны тем, что произошло, и, надеюсь, следующие наши шаги будут более успешными с точки зрения бизнеса. Но опять же здесь сыграло желание сделать что-то интересное и яркое. И иногда твои личные желания сделать классно доминируют", – продолжил бизнесмен.

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