Кладбище выходит в море: когда и где похоронят Брижит Бардо

Французскую киноактрису Брижит Бардо похоронят на морском кладбище Сен-Тропе, хотя она неоднократно выражала желание быть похороненной на частной территории своей виллы в Ла-Мадраг. Прощание с актрисой состоится в среду, 7 января.

Видео дня

Место церемонии обнародовал источник AFP. Представители фонда защиты животных, который носит ее имя, – Fondation Brigitte Bardot – подтвердили лишь дату, передает TF1 Info.

Пресс-служба объявила, что религиозная церемония, которая будет транслироваться на большом экране, состоится 7 января в церкви Нотр-Дам де л'Ассомпшн. Затем звезду похоронят в "частной и конфиденциальной" обстановке. Фонд не разглашает выбранное место "в соответствии с последними пожеланиями Брижит Бардо".

Звезда публично говорила о том, что после смерти хотела бы быть похороненной в Ла-Мадраг – собственности, которую она приобрела в 1958 году. Именно в этом "нетронутом рыбацком домике", как она сама его описывала, Бардо умерла рано утром в воскресенье, 28 декабря, в возрасте 91 года.

"Я предпочитаю покоиться там, а не на кладбище Сен-Тропе, где куча идиотов может повредить могилу моих родителей и бабушки с дедушкой", – сказала она газете Le Monde в 2018 году.

Что известно о морском кладбище Сен-Тропе

С территории морского кладбища, расположенного под Цитаделью, открывается невероятный вид на Средиземное море. Там похоронен ряд французских знаменитостей, в частности певец Пьер Башеле, джазовый музыкант и продюсер Эдди Барклай, режиссер и сценарист Паскаль Шомей и другие.

Также там находятся могилы Луи Бардо и Анн-Мари Мюсель, родителей кинозвезды, ее бабушки и дедушки, бывшего мужа, кинорежиссера Роже Вадима.

Не всем жителям района нравится соседство со "звездным" кладбищем. "К нам снова приедут автобусы, полные автобусы туристов! Когда мы идем на кладбище, чтобы увидеть наших умерших, нас беспокоят все эти люди, которые ищут Эдди Барклая и Пьера Башеле и делают селфи повсюду... Это кладбище, а не ночной клуб", – возмущалась женщина из Сен-Тропе, которая не захотела называть своего имени, общаясь с журналистами.

Брижит Бардо – одна из самых известных актрис французского и мирового кино, икона стиля 1950–1960-х – умерла в возрасте 91 года. В 1973-м, когда ей было 39 лет, Бардо окончательно ушла из кино и сосредоточилась на защите животных. В 1986 году она основала собственный фонд, который работает до сих пор.

Как ранее писал OBOZ.UA, в октябре 2025 года состояние здоровья Бардо резко ухудшилось. Актрису госпитализировали из-за серьезных осложнений, она перенесла операцию и находилась под постоянным наблюдением врачей. СМИ заявляли, что ее состояние вызывало беспокойство, учитывая предыдущие проблемы с дыхательной системой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!