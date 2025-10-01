Карла Бруни впервые вышла в свет после приговора Николя Саркози: как сейчас выглядит бывшая первая леди Франции

Бывшая первая леди Франции Карла Бруни впервые после громкого судебного процесса своего мужа Николя Саркози посетила светское мероприятие в Париже. Экс-супермодель появилась на показе моды Saint Laurent, демонстрируя спокойствие, несмотря на серьезные обвинения, которые сейчас выдвигают против нее, и приговор мужу, приговоренному к пяти годам заключения.

56-летняя Бруни выглядела элегантно и возвышенно: она выбрала горчичное платье и коричневое меховое пальто, активно общалась с другими гостями шоу, среди которых были актриса Эмбер Валлетта и модель 90-х Линда Евангелист. Как сообщает Daily Mail, бывшая первая леди сделала несколько фото возле подиума во время Недели моды в Париже, где представили женскую коллекцию весна/лето 2026 года.

Карла остается постоянной гостьей событий высокой моды со времени своего выхода из Елисейского дворца в 2012 году, а в последние годы сама выходила на подиум в качестве модели.

Судебный приговор Саркози и юридические проблемы жены

На прошлой неделе Саркози был вынесен приговор за получение миллионов от режима диктатора Ливии Муаммара Каддафи для финансирования его предвыборной кампании 2007 года. Бывший президент отрицает все обвинения и назвал решение суда "пародией на правосудие", сейчас готовит апелляцию.

Карла Бруни также сталкивается с юридическими проблемами: в июне ей выдвинули обвинения в манипулировании свидетелями и участии в преступном сообществе по тому же делу. Французские прокуроры утверждают, что Бруни могла пытаться повлиять на бизнесмена Зиада Такиеддина, который утверждал, что доставлял наличные из Триполи предвыборной команде Саркози. Она отрицает какие-либо нарушения закона, а дата суда еще не назначена.

Известно, что Карле Бруни грозит до 20 лет заключения.

За несколько дней до показа Saint Laurent она опубликовала в своем Instagram пост в поддержку мужа: "Любовь – это ответ". Биограф Карлы, Бесма Лахури, в интервью The Times отметила, что Бруни планирует посещать своего мужа ежедневно в тюрьме, если апелляция не будет удовлетворена, и описала ее как "умную, сообразительную и невероятно преданную".

Отметим, что хоть Саркози осужден, но остался на свободе до подачи апелляции. Этот приговор стал самым суровым, который когда-либо получал бывший президент Франции.

